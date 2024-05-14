Malatya Ticaret ve Sanayi Odası: Tarsim, çiftçileri ve üretim kanallarını mağdur ediyor

Toplantıda belirlenen ve çözüm bekleyen sorunlar aşağıda maddeler halinde sıralandı:

Bağımsız eksperlerin TARSİM uzmanları tarafından denetlenip puanlandırılması, meslek komitesi tarafından doğru bulunmamakta.

Aynı ada/parselde bulunan farklı bahçeler arasında don hasarı uygulamasındaki tutarsızlık, çiftçilerin mağduriyetine sebep olmaktadır.

Zirai don haritasında önceden ilan edilen don olayları, gerçekleştiğinde TARSİM tarafından kabul edilmemekte ve üreticilerin zararları karşılanmamaktadır.

TARSİM Bölge Müdürlüğü'ne yapılan şikayetlerin çözümsüzlüğü ve eksik iletilmesi, çiftçi ve acenteleri rahatsız etmektedir.

Verim tespiti ve hasar değerlendirme sürecindeki tutarsızlıklar, çiftçilerin hak kaybına neden olmaktadır.

Don ihbarına giden eksperlerin farklı yöntemlerle değerlendirme yapması, çiftçileri mağdur etmektedir.

Don ihbarında eksperlerin, TARSİM yönlendirmesiyle verimi düşük göstermesi, adil bir değerlendirme sağlamamaktadır.

TARSİM Bölge Müdürlüğü'nün satış kanallarına yönelik eğitim ve bilgilendirme eksikliği, iletişim sorunlarına sebep olmaktadır.

TARSİM yetkililerinin, Malatya'nın ana geçim kaynağı olan kayısı üretimine dair duyarsız tavırları, endişe vericidir.

Malatya TARSİM Bölge Müdürlüğü'nün çiftçi ve üretim kanallarına yönelik eksik iletişim ve destek politikası eleştirilmektedir.

Hasar olmayan bahçelerde yapılan verim tespitlerinin sistemde kaydedilmemesi ve itiraz imkanının sağlanmaması, şeffaflık açısından sorgulanmaktadır.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 15. Meslek Komitesi (Sigorta Acenteleri), bu sorunların bir an önce çözülmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: BÜLTEN