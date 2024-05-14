14 May 2024 - 15:59 - Gündem

Malatya’ya önemli duyuru

Malatya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Malatya'nın yaşadığı olumsuz etkilere dikkat çekmek ve halkımızı bilgilendirmek için önemli bir duyuru yaptı. Duyurunun gündeminde kaçak yapılar vardı.