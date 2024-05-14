Malatya’ya önemli duyuru

Malatya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Malatya'nın yaşadığı olumsuz etkilere dikkat çekmek ve halkımızı bilgilendirmek için önemli bir duyuru yaptı. Duyurunun gündeminde kaçak yapılar vardı.
Yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:
“6 Şubat 2023 tarihinde Merkez üstü Kahramanmaraş olan depremden İlimizde olumsuz etkilenmiş olup depremde çok sayıda can ve mal kaybı meydana gelmiştir. Can ve mal kaybının oluş sebeplerinin başında güvenli olmayan yapıların yıkılması veya ağır hasar almasıdır. İnsanlarımızın daha sağlıklı ve konforlu bir şekilde yaşamlarını devam ettiresi için Devletimiz ilk etapta geçici barınma alanları oluşturmuş, kalıcı konutların yapılması için ise tüm Devlet imkanlarını seferber etmiş durumdadır. İdaremize gelen duyumlardan bazı vatandaşlarımızın kırsal alanlarda İlgili Belediyelerden izin almadan ve özellikle Hazineye ait alanlarda kaçak yapılaşmaya yeltendiği anlaşılmaktadır. Hem can ve mal güvenliği açısından hem de hukuki açıdan istenmeyen sorunlar yaşanmaması için kaçak yapılaşmaya gidilmemesi, varsa taleplerin İlgili Belediyelere ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine (Milli Emlak Birimlerine) yapılması kamuoyuna önemle duyurulur.”
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.