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Malatyalı Milli boksörden iyi haber

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Malatya’da, antrenman yaptığı sırada engerek yılanın ısırması sonucu hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavisine devam edilen 22 yaşındaki milli boksör Rabia Topuz servise alındı. Yılanın ısırması sonucu Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Milli sporcunun yarın taburcu edilmesi bekleniyor.

Malatyalı Milli boksörden iyi haber mask
Malatyalı Milli boksörden iyi haber
Malatyalı Milli boksörden iyi haber
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8 Mayıs Çarşamba sabahı Akçadağ ilçesine bağlı Kotangölü Mahallesi Dikendede Mevkii’nde meydana gelen olayda, Milli boksör Rabia Topuz’u engerek yılanı ısırmış, Topuz daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Bir haftadır hastanede tedavisine devam edilen milli sporcu Rabia Topuz servis alındı.

Malatyalı Milli boksörden iyi haber

“GÖRMEDİĞİM BİR YILANIN ÜZERİNE BASMIŞTIM”

Talihsiz bir olay yaşadığını belirten Milli boksör, ”Antrenman sırasında görmediğim bir yılanın üzerine basmıştım yılanın ısırması sonucu hastaneye kaldırıldım. Çok şükür şu an servisi çıktım. Yarın olumsuz bir durum olmaz ise taburcu olma durumum var. Öncelikle tedavi sürecimde dualarını esirgemeyen herkese ve tedavim sürecinde ellerinden gelen gayreti gösteren hastane çalışanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Malatyalı Milli boksörden iyi haber

Milli sporcunun servise alınmasının mutluluğunu yaşayan baba Sabit Topuz ise süreç içerisinde kendilerine dua eden destek olan herkese teşekkür ettiğini belirtti.

Malatyalı Milli boksörden iyi haber

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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14 May 2024 - 15:54 Malatya- Gündem

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