15 Mayıs 2024 tarihinde Ankara'da planlanan elektrik kesintisi

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AKYURT

15 Mayıs 2024 tarihinde 00:30- 06:00 saatleri arasında planlanan bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Etkilenen cadde ve sokaklar arasında Ahmetadil, Ebubekir, Nur gibi adresler bulunmakta.

BALA

15 Mayıs 2024 tarihinde 09:00- 17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacak. Etkilenen cadde ve sokaklar arasında Abazlı ve deliler çiftliği bulunmakta.

BEYPAZARI

15 Mayıs 2024 tarihinde 09:30- 17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Etkilenen cadde ve sokaklar arasında Acısu ve Yoğunpelit bulunuyor.

ÇUBUK

15 Mayıs 2024 tarihinde 09:15- 17:15 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle toplamda 4 adet elektrik kesintisi olacak. Etkilenen cadde ve sokaklar arasında Yeşilöz, Koyunbaba, Camili gibi adresler bulunmakta.

ELMADAĞ

15 Mayıs 2024 tarihinde 09:30- 17:30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Etkilenen cadde ve sokaklar arasında Bağevleri ve Karaca Hasan bulunuyor.

ETİMESGUT

15 Mayıs 2024 tarihinde 09:00- 17:00 saatleri arasında toplamda 5 adet elektrik kesintisi olacak. Etkilenen cadde ve sokaklar arasında 323 ve 2.İNÖNÜ gibi adresler bulunmakta.

GÖLBAŞI

15 Mayıs 2024 tarihinde 09:00- 17:00 saatleri arasında toplamda 9 adet elektrik kesintisi olacak. Etkilenen cadde ve sokaklar arasında Abazlı, Deliler Çiftliği ve Hacılar Küme gibi adresler bulunuyor.