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15 Mayıs 2024 tarihinde Ankara'da planlanan elektrik kesintisi

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15 Mayıs 2024 tarihinde Ankara'da planlanan elektrik kesintisi birçok ilçeyi etkileyecek gibi görünüyor. İşte kesintiden etkilenecek bazı ilçeler ve detayları:

15 Mayıs 2024 tarihinde Ankara'da planlanan elektrik kesintisi mask
15 Mayıs 2024 tarihinde Ankara'da planlanan elektrik kesintisi
15 Mayıs 2024 tarihinde Ankara'da planlanan elektrik kesintisi
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AKYURT

15 Mayıs 2024 tarihinde 00:30- 06:00 saatleri arasında planlanan bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Etkilenen cadde ve sokaklar arasında Ahmetadil, Ebubekir, Nur gibi adresler bulunmakta.

15 Mayıs 2024 tarihinde Ankara'da planlanan elektrik kesintisi

BALA

15 Mayıs 2024 tarihinde 09:00- 17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacak. Etkilenen cadde ve sokaklar arasında Abazlı ve deliler çiftliği bulunmakta.

BEYPAZARI

15 Mayıs 2024 tarihinde 09:30- 17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Etkilenen cadde ve sokaklar arasında Acısu ve Yoğunpelit bulunuyor.

15 Mayıs 2024 tarihinde Ankara'da planlanan elektrik kesintisi

ÇUBUK

15 Mayıs 2024 tarihinde 09:15- 17:15 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle toplamda 4 adet elektrik kesintisi olacak. Etkilenen cadde ve sokaklar arasında Yeşilöz, Koyunbaba, Camili gibi adresler bulunmakta.

15 Mayıs 2024 tarihinde Ankara'da planlanan elektrik kesintisi

ELMADAĞ

 15 Mayıs 2024 tarihinde 09:30- 17:30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Etkilenen cadde ve sokaklar arasında Bağevleri ve Karaca Hasan bulunuyor.

15 Mayıs 2024 tarihinde Ankara'da planlanan elektrik kesintisi

ETİMESGUT

15 Mayıs 2024 tarihinde 09:00- 17:00 saatleri arasında toplamda 5 adet elektrik kesintisi olacak. Etkilenen cadde ve sokaklar arasında 323 ve 2.İNÖNÜ gibi adresler bulunmakta.

GÖLBAŞI

 15 Mayıs 2024 tarihinde 09:00- 17:00 saatleri arasında toplamda 9 adet elektrik kesintisi olacak. Etkilenen cadde ve sokaklar arasında Abazlı, Deliler Çiftliği ve Hacılar Küme gibi adresler bulunuyor.

15 Mayıs 2024 tarihinde Ankara'da planlanan elektrik kesintisi

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14 May 2024 - 15:13 Ankara- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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