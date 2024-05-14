15 Mayıs 2024 tarihinde Ankara'da planlanan elektrik kesintisi

AKYURT
15 Mayıs 2024 tarihinde 00:30- 06:00 saatleri arasında planlanan bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Etkilenen cadde ve sokaklar arasında Ahmetadil, Ebubekir, Nur gibi adresler bulunmakta.
BALA
15 Mayıs 2024 tarihinde 09:00- 17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacak. Etkilenen cadde ve sokaklar arasında Abazlı ve deliler çiftliği bulunmakta.
BEYPAZARI
15 Mayıs 2024 tarihinde 09:30- 17:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Etkilenen cadde ve sokaklar arasında Acısu ve Yoğunpelit bulunuyor.
ÇUBUK
15 Mayıs 2024 tarihinde 09:15- 17:15 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle toplamda 4 adet elektrik kesintisi olacak. Etkilenen cadde ve sokaklar arasında Yeşilöz, Koyunbaba, Camili gibi adresler bulunmakta.
ELMADAĞ
15 Mayıs 2024 tarihinde 09:30- 17:30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Etkilenen cadde ve sokaklar arasında Bağevleri ve Karaca Hasan bulunuyor.
ETİMESGUT
15 Mayıs 2024 tarihinde 09:00- 17:00 saatleri arasında toplamda 5 adet elektrik kesintisi olacak. Etkilenen cadde ve sokaklar arasında 323 ve 2.İNÖNÜ gibi adresler bulunmakta.
GÖLBAŞI
15 Mayıs 2024 tarihinde 09:00- 17:00 saatleri arasında toplamda 9 adet elektrik kesintisi olacak. Etkilenen cadde ve sokaklar arasında Abazlı, Deliler Çiftliği ve Hacılar Küme gibi adresler bulunuyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.