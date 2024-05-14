Tekirdağ’da Malkara Saray ve Ergene etkilenecek! 15 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

15 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: SARAY

Mahalle Adı

Merkez-Çukuryurt

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.05.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.05.2024 Çarşamba Saati: 15:00

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Fahrioğlu

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.05.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.05.2024 Çarşamba Saati: 15:00

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-Yenidibek

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-Teteköy

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

İLÇE: SARAY

Mahalle Adı

Merkez-Sefaalan

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.05.2024 Çarşamba Saati: 12:00

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Karamehmet

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.05.2024 Çarşamba Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Ulaş Osb

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.05.2024 Çarşamba Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Bakırca

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.05.2024 Çarşamba Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00