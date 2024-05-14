Tekirdağ’da Malkara Saray ve Ergene etkilenecek! 15 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
15 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: SARAY
Mahalle Adı
Merkez-Çukuryurt
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
15.05.2024 Çarşamba Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
15.05.2024 Çarşamba Saati: 15:00
İLÇE: HAYRABOLU
Mahalle Adı
Merkez-Fahrioğlu
Tahmini Kesinti Süresi
6 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
15.05.2024 Çarşamba Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
15.05.2024 Çarşamba Saati: 15:00
İLÇE: MALKARA
Mahalle Adı
Merkez-Yenidibek
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
15.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
15.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00
İLÇE: MALKARA
Mahalle Adı
Merkez-Teteköy
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
15.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
15.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00
İLÇE: SARAY
Mahalle Adı
Merkez-Sefaalan
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
15.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
15.05.2024 Çarşamba Saati: 12:00
İLÇE: ERGENE
Mahalle Adı
Merkez-Karamehmet
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
15.05.2024 Çarşamba Saati: 12:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
15.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00
İLÇE: ERGENE
Mahalle Adı
Merkez-Ulaş Osb
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
15.05.2024 Çarşamba Saati: 12:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
15.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00
İLÇE: ERGENE
Mahalle Adı
Merkez-Bakırca
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
15.05.2024 Çarşamba Saati: 12:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
15.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.