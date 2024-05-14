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Tekirdağ’da Malkara Saray ve Ergene etkilenecek! 15 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Tekirdağ’da Malkara Saray ve Ergene etkilenecek! 15 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi mask
Tekirdağ’da Malkara Saray ve Ergene etkilenecek! 15 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi
Tekirdağ’da Malkara Saray ve Ergene etkilenecek! 15 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Tekirdağ’da Malkara Saray ve Ergene etkilenecek! 15 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

15 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: SARAY

Mahalle Adı

Merkez-Çukuryurt

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.05.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.05.2024 Çarşamba Saati: 15:00

Tekirdağ’da Malkara Saray ve Ergene etkilenecek! 15 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Fahrioğlu

Tahmini Kesinti Süresi

6 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.05.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.05.2024 Çarşamba Saati: 15:00

Tekirdağ’da Malkara Saray ve Ergene etkilenecek! 15 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-Yenidibek

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

Tekirdağ’da Malkara Saray ve Ergene etkilenecek! 15 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı

Merkez-Teteköy

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

Tekirdağ’da Malkara Saray ve Ergene etkilenecek! 15 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: SARAY

Mahalle Adı

Merkez-Sefaalan

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.05.2024 Çarşamba Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.05.2024 Çarşamba Saati: 12:00

Tekirdağ’da Malkara Saray ve Ergene etkilenecek! 15 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Karamehmet

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.05.2024 Çarşamba Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

Tekirdağ’da Malkara Saray ve Ergene etkilenecek! 15 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Ulaş Osb

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.05.2024 Çarşamba Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Bakırca

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.05.2024 Çarşamba Saati: 12:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

 

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14 May 2024 - 14:52 Tekirdağ- Gündem

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