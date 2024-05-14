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Edirne’nin Keşan ilçesi yarın dikkat! 15 Mayıs Keşan elektrik kesintisi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Edirne’nin Keşan ilçesi yarın dikkat! 15 Mayıs Keşan elektrik kesintisi mask
Edirne’nin Keşan ilçesi yarın dikkat! 15 Mayıs Keşan elektrik kesintisi
Edirne’nin Keşan ilçesi yarın dikkat! 15 Mayıs Keşan elektrik kesintisi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Edirne’nin Keşan ilçesi yarın dikkat! 15 Mayıs Keşan elektrik kesintisi

15 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Koruklu-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.05.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.05.2024 Çarşamba Saati: 17:00

Edirne’nin Keşan ilçesi yarın dikkat! 15 Mayıs Keşan elektrik kesintisi

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Şabanmera-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

1,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.05.2024 Çarşamba Saati: 15:30

Edirne’nin Keşan ilçesi yarın dikkat! 15 Mayıs Keşan elektrik kesintisi

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Şabanmera-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

1,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.05.2024 Çarşamba Saati: 15:30

Edirne’nin Keşan ilçesi yarın dikkat! 15 Mayıs Keşan elektrik kesintisi

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Akhoca-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

1,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.05.2024 Çarşamba Saati: 15:30

Edirne’nin Keşan ilçesi yarın dikkat! 15 Mayıs Keşan elektrik kesintisi

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Çelebi-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

1,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.05.2024 Çarşamba Saati: 15:30

 

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14 May 2024 - 14:47 Edirne- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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