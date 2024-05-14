Edirne’nin Keşan ilçesi yarın dikkat! 15 Mayıs Keşan elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
15 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: KEŞAN
Mahalle Adı
Koruklu-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
8 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
15.05.2024 Çarşamba Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
15.05.2024 Çarşamba Saati: 17:00
İLÇE: KEŞAN
Mahalle Adı
Şabanmera-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
1,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
15.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
15.05.2024 Çarşamba Saati: 15:30
İLÇE: KEŞAN
Mahalle Adı
Şabanmera-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
1,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
15.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
15.05.2024 Çarşamba Saati: 15:30
İLÇE: KEŞAN
Mahalle Adı
Akhoca-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
1,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
15.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
15.05.2024 Çarşamba Saati: 15:30
İLÇE: KEŞAN
Mahalle Adı
Çelebi-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
1,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
15.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
15.05.2024 Çarşamba Saati: 15:30
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.