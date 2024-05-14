Edirne’nin Keşan ilçesi yarın dikkat! 15 Mayıs Keşan elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

15 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Koruklu-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

8 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.05.2024 Çarşamba Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.05.2024 Çarşamba Saati: 17:00

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Şabanmera-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

1,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.05.2024 Çarşamba Saati: 15:30

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Şabanmera-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

1,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.05.2024 Çarşamba Saati: 15:30

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Akhoca-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

1,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.05.2024 Çarşamba Saati: 15:30

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Çelebi-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

1,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

15.05.2024 Çarşamba Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

15.05.2024 Çarşamba Saati: 15:30