Malatya çiftçileri risk altında

Bugün, çiftçilerin maliyetlerin artması, şartların çiftçilerin aleyhine gelişmesi ve genç nüfusun kırsal alanı terk etmesi gibi faktörlerin çiftçilik mesleğini her geçen gün daha da zorlaştırdığını söyleyen Ziraat Mühendisler Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, “Çiftçilerimizin desteklenmesi ve üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması, ülke ekonomisi ve gıda güvenliği açısından hayati öneme sahiptir” dedi.

“ÇİFTÇİLER MİLLETİN EFENDİSİ”

İlerleyen dönemlerde çiftçilik sektörünün geleceği için ciddi bir risk oluşturduğunu belirten Ziraat Mühendisler Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek,

“Çiftçilik özellikle insan gıdasını üretmede, en çok alın teri döken, emek veren bir sektördür. Ama maalesef tarihten bugüne çiftçilik sektörü hep ikinci planda kalmıştır. Vasıf olarak da sıfat olarak da hep farklı bir pencereden bakılmıştı. Oysa çiftçilerimiz, üreticilerimiz gerek bitkisel gerek hayvansal üretim yapan, üreticilerimiz olmasa insanoğlunun temel ihtiyacı olan gıdayı temin etmek mümkün değil. Bu nedenle çiftçilerimiz her zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi milletin efendisi olması gereken bir noktada olması gerekiyor. Ama günümüzde baktığımızda maalesef üretimde her geçen gün maliyetin devam etmesi, şartların çiftçilerimizin aleyhinde gelişmiş olması her geçen gün çiftçiliği daha da zorlaştırıyor. Çünkü yoğun emek gerektiriyor. Birçok sebeplerden ve politikalardan dolayı, genç nüfus özellikle kırsal alanı terk etmesinden dolayı, her geçen gün bu sektörde faaliyet gösterenlerin yaş ortalamaları yükseltiyor. Bu da ileriki dönemlerde ciddi anlamda bir risk olarak karşımızda bulunuyor. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de mutlak suretle çiftçilerimizin her daim desteklenmesi gerekiyor. Üretimin sürdürülebilirliğini ve devamlılığını sağlamak gerekiyor. Bunun için de hükümet politikaları içerisinde mutlak suretle çiftçilerimizin destekleme politikalarını genişleterek devam ettirmeleri gerektiğini ifade etmek isterim”

şeklinde konuştu.

MALATYA'DA ÇİFTÇİ OLMAK NASILDIR?

Çiftçilerin uzun vadede üretimden soğuduğunu belirten Çiçek,

“Malatya'da biliyorsunuz ağırlıklı olarak ürün çeşitliliğimiz coğrafi olarak yetişmesine müsait olmasına rağmen tek kalem bir üretim gibi bir görüntü var. Yani kayısı üretimi yoğun. Ancak geçtiğimiz pandemi dönemi, müteakibinde yaşanan deprem nedeniyle özellikle çiftçilikte kullanılmaz olmazsa olmaz yoğun iş gücünde ciddi bir düşüşler söz konusu. Bütün dünya bütün ülkede yaşandığı gibi girdi maliyetlerin her geçen gün yükselmesi, buna rağmen üretilen ürünlerdeki pazar daralmaları, üreticiyle tüketici arasındaki zincirden dolayı üreticinin yeterince kazanamaması, bu anlamda her geçim çiftçiliği daha da zor hale getiriyor. Malumunuz bir de bölgemizde etkilendiği gibi iklim değişikliği söz konusu. Bu nedenle de geçmişten gelen geleneksel üretim metotlarından daha farklı olarak iklim değişiklikleriyle de uyum sağlamak zorunda. Tarım artık geleneksel üretimden çıktı, daha modern, daha bilim teknolojiyi kullanılan bir sektör olmak zorunda. Ama çiftçilerimizin birçoğu da buna ulaşımda da sıkıntı yaşıyor. Bu nedenle bölge bölge değişiyor, ürün çeşitleri, ürün desenleri ama ağırlıklı olarak kayısı üretiyoruz. Burada da özellikle çiftçi önünü görebilmeleri için tarımsal üretimleri sürdürebilmeleri için bu çiftçilerimizin de desteklenmesi gerekiyor. Çünkü son yıllarda biliyorsunuz iklim faktörlerine bağlı olarak birçok doğal afetler yaşanıyor. Bu da çiftçilerimizde uzun vadede bir üretimden soğuma söz konusu oluyor. Mülkiyet sahibi olmak ayrı bir şey, sahada üretici olmak farklı bir şey. Üreticilerimizin kıymetini bilelim. Nasıl beşerî hayattaki insan sağlığı önemliyse insanın var olabilmesi için ya da tüm canlılar mutlak surette gıdaya ihtiyaçları var. Gıdanın tek temin yolu da tarımsal üretim olarak görüyoruz”

açıklamalarında bulundu.

MALATYA’DA TARIM VE HAYVANCILIĞA YAPILAN YATIRIMLAR YETERLİ Mİ?

Artan maaliyetlerin her geçen gün çiftçiler için zor olduğunu vurgulayan Çiçek,

“Her ilin her bölgenin kendine özgü bir potansiyeli vardır. Biraz önce bahsettiğimiz gibi tarımla uğraşan nüfustaki bir dağılım söz konusu. İşte kırsal alanların boşaltılması, kentlere yerleşmesi buna benzer bir sosyal yapı var. Bir de teknik olarak işte sahada üretilen ürünlerin pazarlanması söz konusu. Biz ülke bazında bu anlamda üretimin devamlı maliyetlerinin karşılanması ve olası doğal afetlere karşı risk paylaşımında daha etkin politikalar üretilmesini istiyoruz. Bu Malatya için de söz konusu. Çünkü her geçen gün farklı bir maliyetle karşımıza çıkıyor. Geçen yıl üretmiş olduğumuz maliyet bu yıl da iki katına çıkıyor. Ancak pazar değeri bu oranda artmadığı için Malatya'da da bütün Türkiye'de olduğu gibi her geçen gün biraz üretimden soğuma var. Biz şöyle şanslıyız. Biz özellikle kuru kayısı üretiminde dünyada söz sahibi olan bir iliz. Dolayısıyla bizim tarımsal üretim dediğimizde homo kültür dediğimiz yani neredeyse tek kültür bir üretim söz konusu. Bu nedenle diğer illere göre kısmen şanslıyız ama burada da desteklemelerin olması gerekiyor. Biliyorsunuz zirai mücadele ciddi anlamda bir maliyet gerekiyor. Yine yoğun iş gücü gerektiği için belli sezonlarda bu anlamda sıkıntılar yaşanıyor. Bu nedenle ilimiz çiftçilerinin bu konuda da gerek girdiği üretime dair girdi maliyetlerinin desteklenmesi gerekse de ürünlerin alım anlamında ya da taban fiyat oluşturulması anlamında ciddi desteklere ihtiyaçları var. Bu kapsamda desteklerin yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Artırılarak devam etmesi gerekiyor. Bu sektörde faaliyet gösteren, nüfusun motivasyonunu arttırmak için de gereken ilgi, alaka, her ne kadar gösteriliyorsa ve daha fazla bir teveccüh yapılması gerekiyor”

ifadelerini kullandı.

MALATYA'DA ÇİFTÇİ OLMAK ZOR MU?

Malatya’da çiftçi olmanın zor olduğunu söyleyen Çiçek,

“Malatya’da çiftçi olmak tabii ki zordur. Türkiye açısından düşündüğümüzde de batı bölgelerde ürün çeşitliliği biraz fazla olduğu için çiftçilik açısından, üreticilik açısından risk biraz daha düşük. Çünkü bir üründen kaybettiğini başka bir üründen kazanma şansı var. Ama ilimizde dediğim gibi sadece kayısı üretimi endeksli, ağırlıklı kayısı üretimi olması nedeniyle olası bir risk durumunda, pazardaki değerini bulamama konusunda, yaşanacaklar bir dar boğazda çiftçilerimiz daha büyük sıkıntılarla karşı karşıyalar. O yüzden Malatya çiftçilerimizin riski diğer bölgelerdeki çiftçilerimize göre daha fazla”

sözlerine ekledi.

“DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN”

Dünya çiftçiler gününü kutlayan Çiçek,

“Bütün dünya çiftçilerinin olduğu gibi ülkemizin, Malatya’mızın burada alın teri döken üreticilerimizin yılmadan, bıkmadan, usanmadan insanları doğduğu yerlerde doyurmak felsefesiyle faaliyetlerin devam etmesi için mutlak surette dünya çiftçiler gününü kutladığım gibi bu desteklemelerini de arttırarak devam etmesini gerektiğini düşünüyorum”

temennisinde bulundu.