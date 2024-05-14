Malatya Büyükşehir Belediyesinde daire başkanlıklarına hangi isimler geldi

Başkan Sami Er'in seçilmesinin ardından, Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreterlik ve daire başkanlıklarına atamalar yapıldı. Bazı görevliler ise daha önceki başkan dönemindeki görevlerine devam ettiler, bazıları ise yeni görevlere atandılar.
Atamalar şu şekilde:
Özel Kalem Müdürü: Melih Tayyip Aksüt
Genel Sekreter Vekili ve Genel Sekreter Yardımcısı: Nurhan Demir
Genel Sekreter Yardımcısı: Salih Uzun
Afet İşleri Dairesi Başkanı: Hamza Bozkurt
Hukuk Müşaviri: Mehmet Önder Dönük
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı: Hayati Tokmak
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı: Selami Ercan
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı: Salih Uzun
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı: Ahmet Turan Özbey
Emlak İstimlak Dairesi Başkanı: Berkan Samanlıoğlu
Fen İşleri Dairesi Başkanı: Ahmet Suat Soylu
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı: Mükremin Yağbasan
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı: Seyithan Tekin
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı: Erdal Akkuş
İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı: Ömer Çoban
Mali Hizmetler Dairesi Başkanı: Alaeddin Partal
Mezarlıklar Dairesi Başkanı: Osman Gönültaş
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı: Mehmet Hanifi Gül
Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanı: Mevlüt Geleri
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı: Basri Akdemir
Park Bahçeler Dairesi Başkanı: Yaşar Kanatucu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı: Mükremin Yağbasan
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı: Eyüp Canpolat
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı: Hilmi Öksüztepe
Ulaşım Dairesi Başkanı: Bekir Gökhan Karataş
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı: Erdal Akkuş
Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı: Ahmet Suat Soylu
Zabıta Dairesi Başkanı: Mustafa Katipoğlu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.