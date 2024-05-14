Malatya Büyükşehir Belediyesinde daire başkanlıklarına hangi isimler geldi

Başkan Sami Er'in seçilmesinin ardından, Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreterlik ve daire başkanlıklarına atamalar yapıldı. Bazı görevliler ise daha önceki başkan dönemindeki görevlerine devam ettiler, bazıları ise yeni görevlere atandılar.

Atamalar şu şekilde:

Özel Kalem Müdürü: Melih Tayyip Aksüt

Genel Sekreter Vekili ve Genel Sekreter Yardımcısı: Nurhan Demir

Genel Sekreter Yardımcısı: Salih Uzun

Afet İşleri Dairesi Başkanı: Hamza Bozkurt

Hukuk Müşaviri: Mehmet Önder Dönük

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı: Hayati Tokmak

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı: Selami Ercan

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı: Salih Uzun

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı: Ahmet Turan Özbey

Emlak İstimlak Dairesi Başkanı: Berkan Samanlıoğlu

Fen İşleri Dairesi Başkanı: Ahmet Suat Soylu

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı: Mükremin Yağbasan

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı: Seyithan Tekin

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı: Erdal Akkuş

İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı: Ömer Çoban

Mali Hizmetler Dairesi Başkanı: Alaeddin Partal

Mezarlıklar Dairesi Başkanı: Osman Gönültaş

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı: Mehmet Hanifi Gül

Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanı: Mevlüt Geleri

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı: Basri Akdemir

Park Bahçeler Dairesi Başkanı: Yaşar Kanatucu

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı: Mükremin Yağbasan

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı: Eyüp Canpolat

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı: Hilmi Öksüztepe

Ulaşım Dairesi Başkanı: Bekir Gökhan Karataş

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı: Erdal Akkuş

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı: Ahmet Suat Soylu

Zabıta Dairesi Başkanı: Mustafa Katipoğlu.