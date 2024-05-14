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Ülkemizde her yıl 2 milyona yakın kan ihtiyacı var

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“Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaç” prensibi ile kan bağışının kesintisiz devam etmesi amacıyla Ak Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı kan bağışında bulundular.

Ülkemizde her yıl 2 milyona yakın kan ihtiyacı var mask
Ülkemizde her yıl 2 milyona yakın kan ihtiyacı var
Ülkemizde her yıl 2 milyona yakın kan ihtiyacı var
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Kan bağışının önemini vurgulamak, farkındalık oluşturmak ve vatandaşlarımızın kan bağışına teşvik edilmesini sağlamak amacıyla Ak Parti Genel Merkezi ve 81 ilde ki teşkilatıyla birlikte eş zamanlı olarak kan bağışı kampanyası başlattı.

Ülkemizde her yıl 2 milyona yakın kan ihtiyacı var

AK Parti Malatya Sosyal Politikalar Başkanı Hüseyin Yılmaz, “Bağışlanan kan sadece tek bir hastaya fayda sağlamakla kalmayıp aynı zamanda ayrıştırılarak birden fazla hastaya fayda sağlamaktadır. Bu yüzden kan bağışlamak, hayat kurtarmak ile eş değerdir” dedi.

Ülkemizde her yıl 2 milyona yakın kan ihtiyacı var

Ülkemizde her yıl 2 milyona yakın kan ihtiyacı olduğu söyleyen Yılmaz, “Kan, yapay olarak üretilemeyen bir dokudur ve tek kaynağı diğer sağlıklı insanlardır. Bu sebeple kan bağışı hayati önem taşımaktadır. Ayrıca kan bağışı acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Kan vermek sadece ihtiyacı olana fayda sağlamakla kalmaz aynı zamanda kan veren kişiye de sayısız faydaları vardır” şeklinde konuştu.

Ülkemizde her yıl 2 milyona yakın kan ihtiyacı var

Yılmaz, “Kan bağışı ile hastalıkların sonucunda oluşabilecek kan ihtiyacını giderilmesi, kaza sonrası kan kayıpları, anemi, kanser hastaları ve talasemi hastaları gibi düzenli kan transfüzyonu alan kişilere ve hemofili hastaları gibi pıhtılaşma faktörüne ihtiyaç duyan hastaları ihtiyacı olan kanı temin etmiş oluyoruz. Bu bağlamda sürekli ihtiyaç olan kan bağışı toplumsal bir sorumluluktur. Ülke kan ihtiyacının karşılanabilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi düzenli kan bağışı ile mümkün olmaktadır. Bu vesileyle kan bağışı kampanyamıza destek veren tüm vatandaşlarımıza, parti teşkilatlarımıza ve Kızılay çalışan ve yetkililerine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Ülkemizde her yıl 2 milyona yakın kan ihtiyacı var

Kaynak: BÜLTEN

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14 May 2024 - 13:59 Malatya- Gündem

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