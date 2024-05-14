Darende’de bulunan Kötübağ Tepeüstü Yerleşimi, arkeolojik sit alanı olarak belirlendi

Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 19.12.2023 tarihli yazısıyla başlayan süreç, ilgili ve etkilenen kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınmasıyla devam etti. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş., Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Darende Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, DST .9 Bölge Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., TEDAŞ 1. Bölge Müdürlüğü ve Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün görüşleri alındıktan sonra sonuca ulaşıldı.

Yapılan görüşmeler sonucunda, Kötübağ Tepeüstü Yerleşiminin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında özel bir öneme sahip olduğu anlaşıldı. Bu nedenle, yerleşim alanı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilerek sit sınırları belirlendi.

Ayrıca, Kötübağ Tepeüstü Yerleşimi üzerinde gerçekleştirilen kaçak kazı olayına ilişkin olarak suç duyurusunda bulunulmuş ve adli tahkikat tamamlandıktan sonra ilgili yerel idare tarafından kapatılmasına karar verildi. Bu adımın, yeni kaçak kazıları önlemek adına önemli bir adım olduğu belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi