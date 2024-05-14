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Bir personel istihdamı da o kurumdan geldi! Son gün 21 Mayıs 2024

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından personel alımı gerçekleştirileceği duyuruldu. Son başvuru tarihi 21 Mayıs olan ilana başvuru yapacak olan adaylarda arana kriterler ve istihdam sayısı detayları haberimizde…

Bir personel istihdamı da o kurumdan geldi! Son gün 21 Mayıs 2024 mask
Bir personel istihdamı da o kurumdan geldi! Son gün 21 Mayıs 2024
Bir personel istihdamı da o kurumdan geldi! Son gün 21 Mayıs 2024
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Bünyesinde çalıştırılmak üzere 13 personel alınacağı duyuruldu. Peki, başvuru şekli, alım yapılacak kadrolar ve alım sayısı kaç? İşte ayrıntılar…

Bir personel istihdamı da o kurumdan geldi! Son gün 21 Mayıs 2024

BAŞVURU ŞEKLİ:

Yayınlanan ilana göre adaylar başvurularını, TGA web sitesi içerisinde yer alan kariyer sayfası (tga.gov.tr/kariyer) üzerinden başvuruda bulunabilecek olup, şahsen veya posta, faks ve email vb. yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyeceği belirtildi.

Bir personel istihdamı da o kurumdan geldi! Son gün 21 Mayıs 2024

ALIM YAPILACAK KADROLAR:

POZİSYON UNVANI:   Destek Personeli (Temizlik - Yemekhane Servis Elemanı Erkek)

POZİSYON ADEDİ: 5

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94

Bir personel istihdamı da o kurumdan geldi! Son gün 21 Mayıs 2024

POZİSYON UNVANI: : Destek Personeli (Temizlik-Yemekhane Servis Elemanı Kadın)

POZİSYON ADEDİ: 5

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94

Bir personel istihdamı da o kurumdan geldi! Son gün 21 Mayıs 2024

POZİSYON UNVANI: DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR Erkek)

POZİSYON ADEDİ: 3

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94

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Bir personel istihdamı da o kurumdan geldi! Son gün 21 Mayıs 2024
 

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14 May 2024 - 11:41 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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