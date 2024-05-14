Bir personel istihdamı da o kurumdan geldi! Son gün 21 Mayıs 2024

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Bünyesinde çalıştırılmak üzere 13 personel alınacağı duyuruldu. Peki, başvuru şekli, alım yapılacak kadrolar ve alım sayısı kaç? İşte ayrıntılar…
BAŞVURU ŞEKLİ:
Yayınlanan ilana göre adaylar başvurularını, TGA web sitesi içerisinde yer alan kariyer sayfası (tga.gov.tr/kariyer) üzerinden başvuruda bulunabilecek olup, şahsen veya posta, faks ve email vb. yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyeceği belirtildi.
ALIM YAPILACAK KADROLAR:
POZİSYON UNVANI: Destek Personeli (Temizlik - Yemekhane Servis Elemanı Erkek)
POZİSYON ADEDİ: 5
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94
POZİSYON UNVANI: : Destek Personeli (Temizlik-Yemekhane Servis Elemanı Kadın)
POZİSYON ADEDİ: 5
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94
POZİSYON UNVANI: DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR Erkek)
POZİSYON ADEDİ: 3
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP94
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.