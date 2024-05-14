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Sayıştay personel alıyor! Başvurular yarın başlıyor

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Sayıştan Başkanlığı tarafından sözleşmeli personel istihdam edileceği duyuruldu. Peki başvuru koşulları, alınacak personel sayısı ve bölümleri neler? Detaylar haberimizde…

Sayıştay personel alıyor! Başvurular yarın başlıyor mask
Sayıştay personel alıyor! Başvurular yarın başlıyor
Sayıştay personel alıyor! Başvurular yarın başlıyor
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Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı durumuna göre 4 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

Sayıştay personel alıyor! Başvurular yarın başlıyor

TABLOYA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN…

SON BAŞVURU TARİHİ:

24 Mayıs 2024

BAŞVURU KOŞULLARI:

Başvurulacak pozisyon unvanı için Tabloda “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen şartları sağlamak,

Sayıştay personel alıyor! Başvurular yarın başlıyor

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, malullük veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak,

Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Sayıştay personel alıyor! Başvurular yarın başlıyor

BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvuruda bulanacak olan adaylar tabloda belirtilen öğrenim durumuna, KPSS puan türüne ve aranan kriterlere başvuruda bulunabilecek olup, 15 Mayıs ile 24 Mayıs tarihleri arasında e-Devlet üzerinden “Sayıştay Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden, elektronik ortamda başvuru yapabilecekler.

Sayıştay personel alıyor! Başvurular yarın başlıyor

Ayrıca şahsen, posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyeceği de belirtildi.

BAŞVURU DEĞERLENDİRME VE SONUÇLANDIRMA:

Sözlü sınava çağırılacak olan adaylar hem www.sayistay.gov.tr internet sitesinde ilân edilecek hem de Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecekleri bildirildi.

Sayıştay personel alıyor! Başvurular yarın başlıyor

Sınavın şekli, konuları, yeri ve tarihi ve diğer tüm merak edilenlere ulaşmak için TIKLAYIN

 

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14 May 2024 - 11:38 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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