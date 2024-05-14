Sayıştay personel alıyor! Başvurular yarın başlıyor

Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı durumuna göre 4 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

SON BAŞVURU TARİHİ:

24 Mayıs 2024

BAŞVURU KOŞULLARI:

Başvurulacak pozisyon unvanı için Tabloda “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen şartları sağlamak,

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, malullük veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak,

Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvuruda bulanacak olan adaylar tabloda belirtilen öğrenim durumuna, KPSS puan türüne ve aranan kriterlere başvuruda bulunabilecek olup, 15 Mayıs ile 24 Mayıs tarihleri arasında e-Devlet üzerinden “Sayıştay Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden, elektronik ortamda başvuru yapabilecekler.

Ayrıca şahsen, posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyeceği de belirtildi.

BAŞVURU DEĞERLENDİRME VE SONUÇLANDIRMA:

Sözlü sınava çağırılacak olan adaylar hem www.sayistay.gov.tr internet sitesinde ilân edilecek hem de Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecekleri bildirildi.

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