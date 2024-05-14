TÜBİTAK personel alıyor! Son başvuru tarihi 23 Mayıs 2024

TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu. Başvuru koşulları, son başvuru tarihi ve diğer tüm merak edilenler haberimizde…

TÜBİTAK bünyesinde çalıştırılmak üzere personel istihdam edeceğini duyurdu. İşte alım yapılacak hizmet grubu ve istihdam edilecek personel sayısı:

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı: 12

BÖLÜMÜ: Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak ya da 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Bahar/ Yaz dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı: 4

BÖLÜMÜ: Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak ya da 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Bahar/Yaz dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı: 3

BÖLÜMÜ: Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Telekomünikasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak ya da 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Bahar/Yaz dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

Bilimsel Programlar Uzmanı ve üzeri: 5

BÖLÜMÜ: Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Telekomünikasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Bilimsel Programlar Uzmanı ve üzeri: 1

BÖLÜMÜ: Mühendislik Fakültesi bünyesindeki bölümlerden birini bitirmiş olmak.

Bilimsel Programlar Uzmanı ve üzeri: 2

BÖLÜMÜ: Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Telekomünikasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

Başvurular için gerekli koşullar, diğer detaylar ve süreçler TÜİK internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve TÜBİTAK İş Başvuru Sisteminde ( kariyer.tubitak.gov.tr) yer almakta.

İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

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