Malatya polisi göz açtırmıyor! Dolandırıcılık girişimine darbe

Yapılan açıklamaya göre, müşteki şahsa 610.000TL para ve 170 gram altın (411.891TL değerinde) olmak üzere toplamda 1.021.891 TL'lik bir miktarı havale etmesi istenen şüpheli, Asayiş Şube ekiplerinin dikkati sayesinde belirlenerek olayın önüne geçildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği yetkilileri, olayın ardından şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Kamuoyunu dolandırıcılık gibi hileli faaliyetlere karşı dikkatli olmaya davet eden yetkililer, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların hemen güvenlik birimlerine başvurmalarını tavsiye etti.

Dolandırıcılık girişimlerine karşı mücadele kapsamında polis ekiplerinin kararlılığı ve hızı, vatandaşların güvenliğinin sağlanması adına önemli bir rol oynuyor.

Kaynak: Haber Merkezi