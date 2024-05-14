14 May 2024 - 10:32- Gündem G:

14 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri! Teheccüd namazı nasıl kılınır?

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Ezan vakitleri gerçekleştirilen 5 vakit namazın başlangıç ve bitiş saatlerini belirtir. Ezan ise bu vakitlerin başlangıcı hatırlatan, insanlara namaz için yapılan bir çağrıdır. Peki, Malatya’da bugün ezan vakti saat kaçta olacak? Detaylar haberimizde…

14 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri! Teheccüd namazı nasıl kılınır mask
14 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri! Teheccüd namazı nasıl kılınır
14 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri! Teheccüd namazı nasıl kılınır
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Müslümanların kılmakla yükümlü oldukları 5 vakit namaz bulunur. Bunlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarıdır. Ezan vakitleri ise güneşin doğuş ve batış zamanına, mevsimlere ve coğrafi konuma göre değişiklik gösterir. İşte Malatya’da 14 Mayıs 2024 tarihindeki ezan saatleri:

14 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri! Teheccüd namazı nasıl kılınır?

14 MAYIS 2024 SALI

İmsak Saati: 03.30,
Güneş Vakti: 05.09,
Öğle Ezanı: 12.30,
İkindi Ezanı: 16.20,
Akşam Ezanı: 19.37,
Yatsı Ezanı: 21.10.
14 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri! Teheccüd namazı nasıl kılınır?

TEHECCÜD NAMAZININ FAZİLETLERİ NELERDİR?

Teheccüd namazı, Müslümanlar için önemli bir ibadet olup, faziletleriyle bilinir. Bu nafile namaz, gece yarısından sonra kalkılarak yerine getirilir. Teheccüd namazının kılınması, manevi yükselişin ve Allah'a yakınlaşmanın bir yolu olarak kabul edilir.

14 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri! Teheccüd namazı nasıl kılınır?

Teheccüd namazı, genellikle 2 ila 8 rekât arasında çiftli sayılarda kılınır ve bu şekilde kılınması tavsiye edilir. İslam alimleri, bu namazın sükûnet ve konsantrasyon içinde yapılmasını önerirler, zira bu şekilde kişi, manevi derinliği daha iyi yaşayabilir ve dua edebilir.

14 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri! Teheccüd namazı nasıl kılınır?

Teheccüd namazı, Müslümanlar için ruhsal bir zindelik ve Allah'a yakınlaşma vesilesi olarak görülür. Bu ibadet, geceyi ibadet ve dua ile değerlendirmek isteyenler için önemli bir fırsat sunar.

14 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri! Teheccüd namazı nasıl kılınır?

TEHECCÜD NAMAZI NASIL KILINIR?

Teheccüd namazı kılacak kişi, “Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya” şeklinde niyet edebilir. Teheccüd namazının 2 ila 8 rekât arasında çiftli sayılarda kılınması tavsiye ediliyor. Bununla birlikte, dileyen kimse daha fazla da kılabilir. Bu durumda 2 rekâtta bir selâm vermek daha faziletli olmakla birlikte, dört rekâtta da selâm verilebilir. İki rekâttan fazla kılındığında arada konuşma, yeme içme gibi namaza aykırı davranışlarda bulunulmamışsa, tekrar niyet etmek gerekmez. 4 rekât olarak kılındığında, ikinci rekât sonunda teşehhüd için oturulduğunda tahiyyattan sonra Allahümme salli ve Allahümme barik okunur. Üçüncü rekât için ayağa kalkıldığında önce Sübhâneke okunur, sonra Eûzü besmele çekilir ve Fâtiha sûresi okunur.

14 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri! Teheccüd namazı nasıl kılınır?

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14 May 2024 - 10:32 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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