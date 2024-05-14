14 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri! Teheccüd namazı nasıl kılınır?

Müslümanların kılmakla yükümlü oldukları 5 vakit namaz bulunur. Bunlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarıdır. Ezan vakitleri ise güneşin doğuş ve batış zamanına, mevsimlere ve coğrafi konuma göre değişiklik gösterir. İşte Malatya’da 14 Mayıs 2024 tarihindeki ezan saatleri:

14 MAYIS 2024 SALI

İmsak Saati: 03.30,

Öğle Ezanı: 12.30,

İkindi Ezanı: 16.20,

Akşam Ezanı: 19.37,

Yatsı Ezanı: 21.10.

TEHECCÜD NAMAZININ FAZİLETLERİ NELERDİR?

Teheccüd namazı, Müslümanlar için önemli bir ibadet olup, faziletleriyle bilinir. Bu nafile namaz, gece yarısından sonra kalkılarak yerine getirilir. Teheccüd namazının kılınması, manevi yükselişin ve Allah'a yakınlaşmanın bir yolu olarak kabul edilir.

Teheccüd namazı, genellikle 2 ila 8 rekât arasında çiftli sayılarda kılınır ve bu şekilde kılınması tavsiye edilir. İslam alimleri, bu namazın sükûnet ve konsantrasyon içinde yapılmasını önerirler, zira bu şekilde kişi, manevi derinliği daha iyi yaşayabilir ve dua edebilir.

Teheccüd namazı, Müslümanlar için ruhsal bir zindelik ve Allah'a yakınlaşma vesilesi olarak görülür. Bu ibadet, geceyi ibadet ve dua ile değerlendirmek isteyenler için önemli bir fırsat sunar.

TEHECCÜD NAMAZI NASIL KILINIR?

Teheccüd namazı kılacak kişi, “Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya” şeklinde niyet edebilir. Teheccüd namazının 2 ila 8 rekât arasında çiftli sayılarda kılınması tavsiye ediliyor. Bununla birlikte, dileyen kimse daha fazla da kılabilir. Bu durumda 2 rekâtta bir selâm vermek daha faziletli olmakla birlikte, dört rekâtta da selâm verilebilir. İki rekâttan fazla kılındığında arada konuşma, yeme içme gibi namaza aykırı davranışlarda bulunulmamışsa, tekrar niyet etmek gerekmez. 4 rekât olarak kılındığında, ikinci rekât sonunda teşehhüd için oturulduğunda tahiyyattan sonra Allahümme salli ve Allahümme barik okunur. Üçüncü rekât için ayağa kalkıldığında önce Sübhâneke okunur, sonra Eûzü besmele çekilir ve Fâtiha sûresi okunur.