Vatandaşlardan çeşme isyanı

Emekliler Parkı’nda yer alan çeşmenin faaliyette olmaması vatandaşların tepkisine neden oluyor. MASKİ başta olmak üzere ilgili yetkilileri göreve davet eden vatandaşlar, BUSABAH medya ’ya konuştular.

Çeşmenin uzun zamandan bu yana akmadığını ifade eden Salih Akyol, kaç defa şikâyette bulunduklarını söyledi.

“BU ÇEŞME BİR AN ÖNCE FAALİYETE GEÇMELİ”

Şikâyetlerine rağmen ilgilenen olmadığını ileri süren Akyol,

“Şikâyet ediyoruz ama gelip de bakan olmadı. Biz çevre esnafları olarak çok mağduruz. Tam çarşının göbeğinde olan bu çeşmenin neden faaliyete geçirilmediğini anlamıyoruz. Eğer arızası varsa giderin, insanlar elini yıkamaya, su içmeye geliyor, bakır ki muslukları yok. Bu çeşme bir an önce faaliyete geçmeli”

diye konuştu.

“İŞİ YOKUŞA SÜRMENİN BİR ANLAMI YOK”

Çeşmenin faaliyete geçmesinin çok basit bir işlemle yapılabileceğini söyleyen Kazım Albayrak isimli vatandaş da,

“Çok güzel bir çeşmeydi. Depremlerden sonra zaten faaliyete geçmedi. Hazır da bir çeşme var, yapılacak işlem sadece arızasının giderilip, musluklarının takılıp, faaliyete geçmesi. Başka bir işlemi yok. Biz kimseden yeni bir çeşme yapın, şaşalı bir çeşme olsun demiyoruz. Sadece var olan bir çeşmenin faaliyete geçirilmesi için adım atılmasını bekliyoruz. Buradaki esnaf arkadaşlar defalarca şikâyette bulunduklarını, ancak gelip de tamir eden olmadığını söylüyorlar. Gerçekten basit bir işi bu kadar zora sokmanın, yokuşa sürmenin bir anlamı yok”

söylemlerini kullandı.

“ELBETTE Kİ ÇEŞME FAALİYETE GEÇMELİ”

Çeşmenin faaliyete geçmesini isteyen Arzu Kocaman isimli vatandaş da,

“Neyimiz doğru ki, bu da doğru olsun. Her şeyimiz eksik, problem, düzensizlik. Deprem oldu diye her işi tamamen bırakmanın bir mantığı yok. Yollar düzensiz, yıkılmayı bekleyen hasarlı evler var, kaldırımlar araç çöplüğü. Çeşme akmamış çok mu? Elbette ki çeşme faaliyete geçmeli. Vatandaşların ihtiyacı mutlaka görülmeli”

dedi.