Bingöl’de Karlıova ve Merkez etkilenecek! 15 Mayıs Bingöl elektrik kesintisi listesi

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Bingöl’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
FEDAŞ Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:
Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Karlıova ilçesine bağlı Yoncalık Köyü, Kümbet Köyü, Kızılçubuk Köyü, Merkez Mahallesi, Kaynarpınar Köyü, Sarıkuşak Köyü, Ortaköy Köyü, Kazanlı Köyü, Dörtyol Köyü, Viranşehir Köyü, Harmantepe Köyü, Kaşıkçı Köyü, Çukurtepe Köyü, Çiftlikköy Köyü, Mollaşakir Köyü, Geçitli Köyü, Kantarkaya Köyü, Tuzluca Köyü, Ilıpınar Köyü bölgelerine,
Yarın 09.00-11.00 saatleri arasında Karlıova ilçesine bağlı Döşengi Mahallesi, Şenköy Köyü Merkez Mevkii, Kabaoluk Mahallesi, Güzgülü Köyü, Yeşilgöl Köyü, Elmalı Köyü, Dinarbey Köyü, Yeni Mahallesi, Eskibalta Köyü, Karapolat Köyü, Ayanoğlu Köyü, Yağmurpınar Köyü, Koşan Mahallesi, Kaşıklı Köyü, Gelinpertek Köyü, Kabayel Köyü bölgelerine,
Yarın 09.30-13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Bilaloğlu Köyü Yukarı Mevkii, Kurudere Köyü, Aşağıköy Köyü bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Karlıova ilçesine bağlı Kantarkaya Köyü bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.