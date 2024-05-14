Elazığ’da Kovancılar Merkez Keban ve Palu etkilenecek! 15 Mayıs Elazığ elektrik kesintisi listesi

FEDAŞ Elazığ’ın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:
“Yarın 08.30-09.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Beşpınar Köyü bölgesine,
Yarın 08.30-09.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Hankendi Köyü Dilek Mevkii, Durupınar Köyü Durupınar, Yolçatı Köyü Yolçatı, Çalıca Köyü Haraba Cami Mezra, Kelmahmut Köyü Gülmahmut, Koparuşağı Köyü Koparuşağı, Yalındamlar Köyü Yalındamlar, Akçakale Köyü Akçakale, Gözpınar Köyü Gözpınar, Işıkyolu Köyü Işıkyolu, Çalıca Köyü Cansızlar Mezra, Günaçtı Köyü, Gölköy Köyü Cumhuriyet Mezra, Gölköy Köyü Gölköy, Cumhuriyet Mahallesi, Sarılı Köyü Sarılı bölgelerine,
Yarın 08.30-09.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Badempınarı Köyü Badempınarı, Beşikköy Köyü Beşik(Merkez) Mevkii, Aşağıdemirtaş Köyü Güneşli Mezra, Hankendi Köyü Bahçelievler Mevkii, Sinanköy Köyü Sinan, Bulutlu Köyü Bulutlu, Bağdere Köyü Bağdere, Şahaplı Köyü Şahaplı, Sütlüce Köyü Sütlüce, Bölüklü Köyü Bölüklü, Sütlüce Köyü Yenimah Mezra, Şabanlı Köyü Şabanlı, Yazıpınarı Köyü Yazıpınarı, Sünköy Köyü Koçabağı Mezra, Sünköy Köyü Sünköy(Merkez) Mevkii bölgelerine,
Yarın 08.30-09.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Arındık Köyü Arındık(Merkez) Mevkii, Sünköy Köyü Aşağı Beyleruşağı Mezra, Sünköy Köyü Yukarı Beyleruşağı Mezra, Sünköy Köyü Mansurşağı Mezra, Yenikonak Köyü Yenikonak, Kayabeyli Köyü Belhan Mezra, Kayabeyli Köyü, Sütlüce Köyü Dikili Mezra, Sütlüce Köyü Kıluşağı Mezra, Örençay Köyü Örençay, Sütlüce Köyü Emiruşağı Mezra, Karaali Köyü, Hankendi Köyü Yeşilkent Mevkii bölgelerine,
Yarın 08.30-09.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Meşeli Köyü Han, Hankendi Köyü Özgürler Mevkii, Çalıca Köyü Çalıca, Ortaçalı Köyü Ortaçalı, Küllük Köyü Meduşağı Mezra, Gökçe Köyü Yıldız Mezra, Gökçe Köyü Gökçe, Harmantepe Köyü Harmantepe(Merkez) Mevkii, Kepektaş Köyü Kepektaş(Merkez) Mevkii, Yürekli Köyü Merkez Mevkii, Merkez Mahallesi, Balpınar Köyü Balpınarı(Merkez) Mevkii, Karaçavuş Köyü Karaçavuş(Merkez) Mevkii bölgelerine,
Yarın 08.30-09.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sünköy Köyü Bektaş Mezra, Hacımustafaköy Köyü Yamaçlı Mezra, Güneytepe Köyü, Bağlarca Köyü Bağlarca, Yürekli Köyü Şavaklı Mevkii, Gökçe Köyü Çayırlar, Öksüzuşağı Köyü Kütuşağı Mezra, Çalıca Köyü Çavuş Mezra, Gökçe Köyü Yenikonutlar Mezra, Sakabaşı Köyü Sakabaşı, Sütlüce Köyü, Bölüklü Köyü Hacı Ali Mezra, Aladikme Köyü Velipalas Mezra, Öksüzuşağı Köyü Aydınlar Mezra, Öksüzuşağı Köyü Şehit Saffet Akbaş Mezra bölgelerine,
Yarın 08.30-09.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Gülpınar Köyü Sarıtosun, Öksüzuşağı Köyü Oluklu Mezra, Gözeli Köyü Simotlar Mezra, Sakabaşı Köyü İlyas Mezra, Sakabaşı Köyü Cami Mezra, Koçharmanı Köyü Koçharmanı, Temürköy Köyü Temürköy, Bölüklü Köyü Resul Kerim Mezra, Bölüklü Köyü Güleç Mezra, Bölüklü Köyü Yağızlar Mezra, Konacık Köyü, Koçharmanı Köyü Doloca Mezra, Aladikme Köyü Aydoğan Mezra, Aladikme Köyü, Sarıtaş Köyü Merkez Mevkii bölgelerine,
Yarın 08.30-13.00 saatleri arasında Keban ilçesine bağlı Denizli Köyü, Dürümlü Köyü, Kopuzlu Köyü, Saraycık Köyü, Yedibağ Köyü, Akpınar Mahallesi, Bayındır Köyü, Nimri Köyü Pınarlar Mevkii, Modanlı Köyü, Demirçarık Köyü, Dibekli Köyü, Saraycık Köyü Konak Mezra, Merkez Mahallesi, Yenipayam Köyü, Demirçarık Köyü Afet Evleri(Yeni Yerleşim Yeri), Yenipayam Köyü Salkımlı Mezra, Samançay Köyü Armutlu Mezra, Samançay Köyü Gümüşsuyu Mezra, Samançay Köyü, Bademli Köyü, Öğrendik Köyü Tarlabaşı Mezra, Bahadırlar Köyü, Öğrendik Köyü, Beyelması Köyü, Başpınar Mahallesi, Şenpınar Mahallesi, Pulköy Köyü, Öğrendik Köyü Kurtuluş Mezra, Altınayva Köyü, Balkayası Köyü, Kaşpınar Köyü, Denizli Köyü Yahyalı Mezrası Mezra, Baraj Mahallesi, Nimri Köyü Pınarlar Mevkii, Değirmenbaşı Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Olgunlar Mahallesi bölgesine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Yarımca Köyü Fatih Mevkii, Yeniköy Köyü, Muratbağı Köyü, Hacısam Köyü, Kavakköy Köyü Bahçelievler Mezra, Bahçelievler Mahallesi, Fatih Mahallesi, Yarımca Köyü Esen Tepe Mevkii, Yarımca Köyü Bahçelievler Mevkii, Kavakköy Köyü bölgelerine,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aydıncık Köyü Aydıncık, Aydıncık Köyü Çakıl Mezra, Çatalharman Köyü Çatalharman, Salkaya Köyü Salkaya, Kaplıkaya Köyü Kaplıkaya, Meşeli Köyü Meşeli, Salkaya Köyü Yılangeçiren Mezra, Fatih Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.30-15.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Aşağıdemirci Köyü, Yoncalıbayır Köyü, İsaağamezrası Köyü, Yılbaşı Köyü, Göçmezler Köyü, Kayalık Köyü, Yukarıdemirli Köyü bölgelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Palu ilçesine bağlı Üçdeğirmenler Köyü, Baltaşı Köyü Çaybaşı Mevkii, Baltaşı Köyü Bahçelievler Mevkii, Karşıbahçeler Mahallesi, Yalnızdamlar Köyü Bağin Mezra, Bozçanak Köyü, Bozçanak Köyü Bircan Mevkii, Bozçanak Köyü Hama Mezra, Gümeçbağlar Köyü, Karasalkım Köyü Pınarbaşı Mezra, Keklikdere Köyü Balkaya Mezra bölgelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Palu ilçesine bağlı Karasalkım Köyü, Akyürek Köyü, Karataş Köyü Aksaray Mezra, Karataş Köyü, Üçdeğirmenler Köyü Köroğlu Mezra, Yeşilbayır Köyü, Akyürek Köyü Yazmacık Mezra, Keklikdere Köyü, Kasıl Köyü, Akyürek Köyü Umurca Mezra bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.