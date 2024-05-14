Bu fiyatı gören dönüp bir daha bakıyor

Yaz aylarının en çok tercih edilen meyvelerinden biri olan erik yaklaşık 2 hafta önce tezgahlarda yerini almaya başlamış ve ilk zamanlar kilosu 3 bin 500 liradan satılırken zamanla fiyat 300 TL’ye kadar düşmüştü. Esnaflar ise havaların ısınmaya başlaması ve ürünlerin bollaşması ile birlikte fiyatların daha da düşüş göstereceğini kaydettiler.

Fiyatı ile şaşkınlık yaratan ve sevilen yaz meyvelerden biri olan kavun’unda fiyatı şimdi görenlerde şaşkınlık yaratıyor.

Serinletici özelliği ve lezzeti ile yaz aylarında çoğu vatandaşın tercihi olan kavun fiyatları cep yakıyor. Şimdilerde 150 TL’den satılan kavun fiyatlarının da önümüzdeki günlerde düşüş göstermesi bekleniyor.

Peki faydaları saymakla bitmeyen kavunu alırken nelere dikkat edilmeli?

Vatandaşlar kavun alırken genellikle kokusuna bakıyor. Olgun bir kavunun hafif ve tatlı bir kokusu bulunuyor. Kokusuz kavunlar genellikle tatsız olur. Bu nedenle kavun alırken kokusuna bakılıyor. Vatandaşlar ayrıca kav un alırken rengine de bakıyorlar. Sarı veya turuncu renge sahip kavunlar olgun ve tatlı olur.

Ayrıca kavun alırken kavuna hafifçe vurduğunuzda tok ve sağlam bir ses çıkıyorsa genellikle o kavun olgunlaşmış iyi bir kavundur.