Kurucaovalılar niçin ayaklandı?

Kurucaova sakinleri, kalıcı deprem konutlarının tarım yaptıkları araziye yapılacağı söylentisiyle adeta isyan ettiler. Arazinin tarıma elverişli, tek geçim kaynakları olduğunu belirten mahalle sakinleri, ayrıca konutların yapılması planlanan arazinin tam da fay hattının yanında olduğunu ileri sürdüler. Daha sağlam ve tarıma elverişsiz yerler dururken ısrarla neden tarım yaptıkları araziye kalıcı konutların yapılmak istendiğini anlayamadıklarını belirten mahalle sakinleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, bu yanlışlığı düzeltmesini istediler.

Tarım arazileri ve ovalara konut yapılmasının yasaklanması gerektiğini belirten Kurucaova Mahallesi sakinlerinden Hasan Aşkın, konut yapılacak arazilerin köylülerin tarım yaptıkları araziler olduğunu kaydetti. Aşkın, “Oradaki arazi sahipleri göçe zorlanacak, üstelik köyde sosyolojik olarak sıkıntılarımız başlayacak. Ev sahipleri ile arazi sahipleri karşı karşıya gelecek. Buralar verimli topraklar, biz bu verimli toprakların betonlaşmasını istemiyoruz” dedi.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Mahallesi’ne yapılacak kalıcı konutların tarım arazilerini inşa edileceği söylentisi, o arazide üretim yapan mahallelilerin tepkisine neden oldu. Daha sert zemine sahip, fay hatlarının geçmediği, dayanıklı konutların yapılabileceği araziler dururken, neden tarım yapılan, zemini sağlam olmayan ve fay hattının geçtiği yere konutların yapıldığını soran mahalleliler, içinde bulundukları durumu BUSABAH Medya’ya anlattılar.

Konut yapılacak bölgenin fay hattına yakın bir alan olduğunu vurgulayan Kurucaova Mahallesi sakinlerinden Hasan Aşkın, konut yapılacak daha sağlam alanların olduğunun altını çizdi.

“EVLER 1986 SÜRGÜ DEPREMİNDE YIKILDI”

Köylerinin fay hattına çok yakın olduğunu söyleyen Aşkın,

“Geçmiş yıllarda olan depremlerin ardından yer bilimcileri köyümüze gelerek, yerleşim alanlarını sağlam bir alana taşımak istediler. Ama o zaman köyün büyükleri günün şartlarından dolayı yerleşimi ovanın ortasına kurdular. Depremlerden sonra AFAD tarafından köyümüzde inşa edilen evler 1986 Sürgü depreminde yıkıldı. Daha sonra tekrar evler yapıldı, bu evler ise 6 Şubat depreminde yıkıldı. Bu şunu gösteriyor ki bizim köyümüz fay hattına çok yakın, alüvyon toprak, havzasının altında su olduğu için yer bilimcilerin bize anlattığına göre bölgede s dalgası oluşmuş, s dalgasından dolayı yıkım çok büyüktü. Şu an AFAD tarafından köyün üst tarafına evler yapılmak isteniyor. Köyün üst tarafı 3 dere yatağı ağzı, heyelan bölgesi ve en büyük fay hattı DAF’a yakındır”

şeklinde konuştu.

“TARIM ARAZİLERİNE EV YAPILMASINI İSTEMİYORUZ”

Ovalara ev yapılmasının yasaklanması gerektiğini dile getiren Aşkın,

“Şu an çalışma başlatıldı ama arazi sahipleri bu çalışmayı istemiyor. Bu araziler 30 yılı aşkın süredir ecrimisil. Biz o arazilere bayağı bir emek verdik, sondajlar vurduk. O araziler dere yatağı, taşlı alan olduğundan ekim yapabilmek için un eler gibi o toprakları eledik içindeki taşları çıkardık; biber, domates, tütün ekimi yapabilmek için ekime elverişli bir hale getirdik. Şu an oraya yapılacak evlerin hiçbir anlamı kalmayacak. Oradaki arazi sahipleri göçe zorlanacak, üstelik köyde sosyolojik olarak sıkıntılarımız başlayacak. Ev sahipleri ile arazi sahipleri karşı karşıya gelecek. Buralar verimli topraklar, biz bu verimli toprakların betonlaşmasını istemiyoruz. Bizim konut yapımına daha uygun yerlerimiz var ulaşım, coğrafi konum bakımında bina yapımına uygun tarım arazisine elverişsiz yerlerimiz var. Köy evlerini tek katlı yapmayı düşünüyorlar halbuki köy evleri her yerde 2 kattır, üst katta oturulur, alt katı depo olarak kullanırlar. Orada tapu yoktur araziler hazine malı ama biz ecrimisillerimizi yatırdık. Şu an oraya ev yapılırsa yarın ovada tarım yapılacak arazi kalmayacak. Kayalıklarda tarım olmaz. Biz evlerin devlet tarafından, yer bilimcilerin en uygun gördüğü yerlere yapılmasını istiyoruz. Kırkbayır mevki, Sakızçukuru buralara yapılabilir biz kesinlikle tarım arazilerine ev yapılmasını istemiyoruz. Tarıma bina yapılırsa köyün ekonomisine bir darbe vurulmuş olur. Köylü milletin efendisi diyebilmek için tarım arazilerine dokunulmamalıdır. Bu alüvyal toraklara ev yapılması kolay ve kârlı olabilir ancak adil değildir bir cinayettir. Biz diyoruz ki tarıma ev yapılmasın, yapılacak evler belki bugünü kurtarabilir ama yarını kurtaramaz. Buraya bir ev yapılırsa tekrar deprem olduğunda evler yıkılıp ölümler olduğunda suçlusu bu alana ev yapılmasına izin veren yetkililer olur. Kimse doğal afet ile savaşmasın. Doğal afet herkesi yutar, 6 Şubat’ta bunu gördük. Üstelik ev yapılmak istenen arazinin rakımı yüksek, kışın çok kar yağıyor, belediyeye çok iş çıkıyor. Ovalara ev yapılması yasaklansın”

ifadelerine yer verdi.

“DAHA SAĞLAM YERLERİMİZ VAR”

Konut yapılabilecek sağlam arazilerin olduğunu kaydeden köy sakinlerinden Yalçın Aşkın ise,

“Köyümüze, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından jeoloji mühendisleri geldi, toprağı eline alır almaz burası çürük dediler. Muhtarımız ise çürük olup olmadığına bakılmaksızın, köylülerin o alana ev yapılmasını talep ettiklerini belirtti. Konut yapılacak daha sağlam yerlerimiz var, ulaşım yönünden sıkıntısız, içme suyu konusunda sıkıntısız daha güzel yerler var her şey hazır sadece inşaat çalışması başlatılacak. Biz o alanlara konutların inşa edilmesini istiyoruz”

dedi.

“KÖYLÜLER BİRBİRİNE DÜŞECEK”

Geçim kaynaklarını kaybetmek istemediklerini söyleyen köy sakinlerinden Abdullah Aşkın,

“Yeni konut yapılacak yerlerde ölüm tehlikesi var. Biz buradan bilirkişilere, büyüklerimize, Cumhurbaşkanımıza ricada bulunuyoruz, bizi mağdur etmesinler en az 150 kişi buradaki arazilerden elde ettiği ürünlerden geçimini sağlıyor. 150 ev göç edecek. Kurucaova’nın çoğunun tapulu bir dönüm tarlası yok. Hepsi hazine arazisi ile geçiniyor. Kurucaova yok olup gidiyor. Bu yanlışlık yüzünden köylüler birbirine düşecek. Sayın valimden, kaymakamımdan ricada bulunuyorum geçim kaynağımız budur ben ayda 10 bin lira alıyorum geçinemiyorum. Biz geçim kaynağımızı kaybetmek istemiyorum. Şu an sırtımdaki ceketi oradaki topraktan elde ettiğim ürünlerin satarak aldık, üstümdeki gömlek o tarlanın sayesindedir. Sizden ricam bizi bu dertten kurtarın. Geçim kaynağımızı kaybetmek istemiyoruz”

diye konuştu.

“30 SENEDİR ORAYI EKİP BİÇİYORUM”

Konut inşa edilecek alanda 30 yıldır tarım yaptıklarını kaydeden köy sakinlerinden Yasin Birişik ise,

“1994’te belediye başkanı Yusuf Şahin tarafından hazine toprakları köy halkını tarım yapması için dağıtıldığı. Ben de orada 1996’da yer aldım. Oraya emek harcadım, artezyen vurdum, 30 senedir orayı ekip biçiyorum. Şimdi gelmiş ‘Buraya ev yapalım’ diyorlar. Burası tarım alanı, devlet ‘Tarım alanlarına yapılaşma yapmayın, tarım alanları daralıyor’ diyor”

açıklamasında bulundu.