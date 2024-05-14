Koku artık dayanılmayacak seviyede Vatandaşlar endişeli

Malatya Şeker Fabrikası’nda bulunan küspelerin kokusu bu yıl önü alınamayacak derecede başta bölgedeki mahalle sakinleri ve esnaflar olmak üzere birçok kişiyi mağdur ediyor. Mahalle sakinleri ve esnaflar yetkililere seslenerek bu soruna artık bir çözüm bulunmasını istiyorlar. Cevatpaşa Mahallesi Muhtarı Murat Dikenli ve mahalle sakinleri yaşadıkları sıkıntı hakkında BUSABAH Medya’ya önemli açıklamalarda bulundular.

Başta Cevatpaşa Mahallesi sakinleri olmak üzere bölgede ikamet eden birçok kişi ve mahalle sakini Şeker Fabrikası’ndan yayılan küspe kokusundan dert yanarak, yetkililerin bu soruna bir an önce çözüm bulmasını talep ediyorlar.

“BU SORUNA BİR ÇARE BULSUNLAR”

Şeker Fabrikasının arka tarafından bulunan patlamış küspe torbalarının kaldırılması gerektiğini belirten Cevatpaşa Mahallesi Muhtarı Murat Dikenli,

“Anayurt yolunu kullanan, Tokat ve Sivas gibi il dışından gelen insanlar bizi arıyorlar, ‘Merkezi yerde bu koku ne?’ diye soruyorlar. Bu koku Özalper, Turgut Özal, Karakavak, Cevatpaşa ve Yeşiltepe mahallerimizi ciddi derecede etkiliyor. Koku Topsöğüt’e kadar gidiyor. Vatandaşlarımız bundan çok rahatsızlar. Malatya’nın en güzide yerinde fabrikamız var, kaldırılmıyor ama bari bu soruna bir çare bulsunlar. Burada paketlenen küspelerden bazıları patlak bir şekilde alanda bekliyor ve çok kötü koku yayıyor. Askeri hava lojmanlarında aşırı derecede koku var. Çok fazla sinek var. Biz bu patlamış paketlerin kaldırılmasını istiyoruz. Bütün milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız anayurt yolundan geçiyorlar. Bu kokuyu alıyorlar ama buna yıllardır bir çare bulamadık. Bu yıl aşırı derecede bir koku var. İnsanlar evlerinin kapısını, penceresini açamıyor. Biz bu sıkıntımızı defalarca belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize söyledik ama bir çare bulunmadı. Vatandaşlarımız rahatsız sürekli bize şikayet geliyor. Patlamış küspe torbalarının kaldırılmasını istiyoruz. Artık bu kokudan kurtulmak istiyoruz. Vatandaşlarımız dışarı çıkamıyorlar, yürüyüş yapamıyorlar. Burada devlet hastanesi, diş hastanesi, konteyner iş yerleri var insanlar aşırı derecede rahatsızlar. Askeri hava lojmanları, komutanlarımız ve eşleri olsun çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. Bu kokuya bir an önce önlem alınmasını istiyoruz. Bana ‘Haftanın 5 günü ilaç at’ diyorlar ama belediye hafta da bir defa bize ilaç veriyor. Bunlarda yeterli olmuyor. Sahipsiziz, Malatya’nın sahibi yok”

şeklinde konuştu.

“BU SORUNA ÇÖZÜM BULUNAMAMASI RAHATSIZ EDİCİ”

Mahalle sakinlerinden Mehmet Koçakelçi ise,

“Ben bu mahalleye yeni geldim bir yıldır bu mahalledeyim, muhtarımız mahallenin sorunlarına duyarlı, sosyal kültürel anlamda gayet güzel bir mahalle, sakin ve nezih bir mahalle, her kesimin yaşayabileceği bir mahalle ancak bizim en büyük sıkıntımız Şeker Fabrikası’ndan belirli aralıklarla esen rahatsız edici korkular. Bu bazen küspe kokusu olabiliyor bazen de Şeker Fabrikası’nda şeker yapım aşamasında açığa çıkan buhar, pancar kokusu bazen yaş pancar kokusu bazen de küspe. Burası insan sirkülasyonunun en fazla olduğu bölge otogar, hava lojmanları, diş hastanesi, kadın doğum hastanesi, eğitim ve araştırma hastanesi, gençlik ve spor merkezi bu bölgede. İnsan sirkülasyonunun en fazla olduğu böyle bir bölgede bu soruna çözüm bulunamaması rahatsız edici. Bu konuda muhtarımız bir çözüm arayışına girdi, muhtarımıza gerekli desteğin sağlanmasını istiyoruz”

ifadelerine yer verdi.

“ORALARIN İLAÇLANMASI FAYDALI OLABİLİR”

Yetkililerin bir an önce bu kokuya karşı tedbir alması gerektiğini kaydeden Hasan Korkmaz isimli mahalle sakini,

“Bölgeden geçince her taraftan kokuyor, özellikle hava lojmanları tarafı çok rahatsız bu kokudan. Belediyenin bu konuda bir şeyler yapması gerekiyor. Fabrikayı kaldırmanın zor olduğunu biliyoruz ama açık torbaların toplanıp oraların ilaçlanması faydalı olabilir ama mümkünse de fabrikanın yerini değiştirsinler”

diye konuştu.

“SİNEKTEN DURULACAK GİBİ DEĞİL”

Cevatpaşa Mahallesi’nde esnaflık yapan Suat Deniz ise,

“Kokudan dolayı çok rahatsızız, bu durum ister istemez işlerimizi ve müşterilerimizi olumsuz etkiliyor. Patlamış küspe torbaları kaldırılırsa esnaf için daha iyi olur. Arka taraf çok kötü, sinekten durulacak gibi değil”

dedi.

“ETRAFI ÇOK KÖTÜ BİR KOKU SARIYOR”

Patlayan küspelerin kaldırılması gerektiğini belirten esnaf Mehmet Canbay,

“Bu koku bizi çok kötü etkiliyor. Özellikle havaların ısınmasıyla beraber etrafı çok kötü bir koku sarıyor. Müşterilerimiz, parkta oturan insanlarda rahatsız, muhtarımıza şikayetimizi bildirdik inşallah onun öncülüğünce bir şeyler yapacağız. Şeker Fabrikasını kaldırmaları belki mümkün olmayabilir ama patlayan küspeleri kaldırsınlar. Böylece belki nispeten koku giderilir. Ya da besicilere, hayvan sahiplerine ücretsiz bir şekilde versinler”

ifadelerini kullandı.

“DAHA HİJYENİK OLABİLİR”

Mahalleli olarak kokudan çok rahatsız olduklarını kaydeden esnaf Emrah Tapar ise,

“Koku bazen o kadar çok ağır geliyor ki müşterilerimiz kalkıp gidiyor, bu yüzden işlerimiz çok düştü. Bu bütün esnafı maddi olarak çok etkiliyor. Yetkililerin gerekeni yapmalarını rica ederim. Biz Şeker Fabrikası’nın kalkmasını istemiyoruz ama daha hijyenik olabilir, Şeker Fabrikası’nın arkasında küspe atıklarının konulduğu bir havuz var o havuz temizlenebilir, kepçe ve kamyonlarla şehrin dışına taşınabilir ama sanırım bu konuda Şeker Fabrikası yöneticileri biraz pasif, gereğinin yapılmasını istiyoruz. Havalar ısındıkça bu sıkıntı daha da artıyor. Artık biz yorulduk. Bunu mahalle muhtarımıza da söyledik ilgileniyor ama sonuç ne olacak bilmiyoruz. Yetkililer bayağı bir ilgisizler. Burada iş yapamamamızın en büyük nedeni bu kötü koku”

söyleminde bulundu.

“GÖREVLİLER GÖREVLERİNİ YAPSINLAR”

Cevatpaşa Mahallesi’nde 30 yıldır esnaflık yapan Mustafa Türkkölesi,

“Ben 30 yıla yakındır burada esnaflık yapıyorum ve Şeker Fabrikasının bu küspe kokusu maalesef 30 yıldır sonuçlandırılmadı. Ara ara parfüm sıkıyorlar, temizliğini yapıyorlar, ilgileniyorlar koku kesiliyor ama devamlı koku bizleri rahatsız ediyor. Yetkililer gerekli olan işlemleri yapsınlar. Halk sağlığı, mahalle ve toplum sağlığı açısından da sıkıntı yetkililerimiz lütfen ilgilensinler. Görevliler görevlerini yapsınlar ve bu kokuyu lütfen kaldırsınlar”

ifadelerine yer verdi.

“BURUN AKINTISI, GÖZ BATMASI GİBİ ŞİKAYETLER VAR”

Esnaf Mehmet Arslan ise,

“Şeker Fabrikasından yayılan bu kokudan dolayı alerjik rahatsızlıklar aşırı derecede arttı. Vatandaşlarda aşırı burun akıntısı, göz batması gibi şikayetler var. Yıllardır böyle ama bu yıl aşırı derecede bir koku var gelenler ağızlarını kapatıyorlar, ‘Bu kokuda nasıl durabiliyorsunuz’ diyorlar”

şeklinde konuştu.

Kokudan dolayı büyük bir sıkıntı yaşadıklarını kaydeden esnaf Zübeyde Alışık,

“Bu kokunun çözülmesi için ne gerekiyorsa yapsınlar. Kapıyı açamıyoruz o kadar kötü. Gelen müşteriler herkes rahatsız, hiç kimse memnun değil. Askeri hava lojmanları da rahatsız. Ne gerekiyorsa yapsınlar, muhtarımıza yardımcı olsunlar. Burada herkes aynı sıkıntıyı yaşıyor”

açıklamasında bulundu.