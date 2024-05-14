Niğdeliler bugün ve yarın bu saatlere dikkat! 14-15 Mayıs Niğde elektrik kesintisi

MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Niğde’de:

“Bugün 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Koyunlu Köyü; Aşağı Mevkii, Bahçelievler, Orta, Yukarı bölgelerine,

Bugün 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Koyunlu Köyü; Yukarı Mevkii, Küçükköy Köyü bölgelerine,

Bugün 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çarıklı Köyü, Karaatlı Beldesi; Dumlupınar Mahallesi, Fatih Mahallesi, Zafer Mahallesi bölgelerine,

Bugün 10.00 ila 13.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ağcaşar Köyü, Alay Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Milliyet Mahallesi, Bağlama Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Kiledere Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Kiledere Beldesi; Hürriyet Mahallesi, Yeşilgölcük Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi bölgelerine,

Bugün 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Alay Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Milliyet Mahallesi, Kiledere Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi bölgelerine,

Bugün 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Fertek Mahallesi, Koyunlu Köyü; Aşağı Mevkii, Bahçelievler Mevkii, Orta Mevkii, Yukarı Mevkii bölgelerine,

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Konaklı Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi bölgelerine,

Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sazlıca Beldesi, Aşağı Mahallesi, Yeni Mahallesi bölgelerine,

Yarın 13.00 ila 17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Efendibey Mahallesi, Hançerli Köyü bölgelerine,

Yarın 13.00 ila 18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kırkpınar, Pınarcık Köylerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.