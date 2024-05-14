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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Göksun ilçelerine uyarı

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Göksun ilçelerine uyarı mask
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Göksun ilçelerine uyarı
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Göksun ilçelerine uyarı
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Göksun ilçelerine uyarı

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Bu açıklamaya göre Kahramanmaraş’ta:

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Göksun ilçelerine uyarı

“Bugün 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Pazarcık ilçesine bağlı Bağdınısağır, Ulubahçe, Sokumilyanlı mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Göksun ilçesine bağlı Çardak, Ericek, Karatut, Berit ve Kemalpaşa mahallelerine,

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Göksun ilçelerine uyarı

16 Mayıs 2024 Perşembe günü 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Pazarcık ilçesine bağlı Sarıl Mahallesi’ne,

16 Mayıs 2024 Perşembe günü 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Pazarcık ilçesine bağlı Emiroğlu Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Göksun ilçelerine uyarı
 

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14 May 2024 - 09:19 Kahramanmaraş- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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