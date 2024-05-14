Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Göksun ilçelerine uyarı

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Bu açıklamaya göre Kahramanmaraş’ta:

“Bugün 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Pazarcık ilçesine bağlı Bağdınısağır, Ulubahçe, Sokumilyanlı mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Göksun ilçesine bağlı Çardak, Ericek, Karatut, Berit ve Kemalpaşa mahallelerine,

16 Mayıs 2024 Perşembe günü 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Pazarcık ilçesine bağlı Sarıl Mahallesi’ne,

16 Mayıs 2024 Perşembe günü 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Pazarcık ilçesine bağlı Emiroğlu Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.