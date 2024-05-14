14 May 2024 - 09:09- Gündem

Resmi Gazete’de bugün ne hangi kararlar alındı? 14 Mayıs 2024 Salı Resmi Gazete kararları

14 Mayıs 2024 Salı tarihli Resmi Gazete’de hangi kararlar alındı? Hangi kurum alım yapacak? İşte 14 Mayıs 2024 Salı Tarihli Resmi Gazete kararları…