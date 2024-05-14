14 May 2024 - 09:09- Gündem G:

Resmi Gazete’de bugün ne hangi kararlar alındı? 14 Mayıs 2024 Salı Resmi Gazete kararları

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14 Mayıs 2024 Salı tarihli Resmi Gazete’de hangi kararlar alındı? Hangi kurum alım yapacak? İşte 14 Mayıs 2024 Salı Tarihli Resmi Gazete kararları…

Resmi Gazete’de bugün ne hangi kararlar alındı 14 Mayıs 2024 Salı Resmi Gazete kararları mask
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14 Mayıs 2024 Salı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Veteriner Biyolojik Ürün ve Hayvan Tanımlama Araçlarının Bedelleri ile Uygulama Ücretlerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2024/11)

–– Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/18)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

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14 May 2024 - 09:09 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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