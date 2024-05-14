- Çevre

Şimşekler geceyi aydınlattı

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Hatay'da yaşanan kuvvetli yağışlarla birlikte, İskenderun Körfezi'nde bir doğa şovu yaşandı. Yoğun yağışlarla birlikte gökyüzünde çakan şimşekler, geceyi adeta gündüz gibi aydınlattı.

Şimşekler geceyi aydınlattı mask
Şimşekler geceyi aydınlattı
Şimşekler geceyi aydınlattı
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Hatay'da kuvvetli yağışla birlikte etkili olan şimşekler İskenderun Körfezi'nde geceyi aydınlattı.
Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Doğu Akdeniz’de kuvvetli yağış etkisini hissettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde etkili olan yağışlı hava gün boyu da aralıklarla devam etti. Akşam saatlerindeyse kuvvetli yağış yeninden etkili olurken Dörtyol ve Payas ilçelerinde şimşekler geceyi aydınlattı. Geceyi aydınlatan şimşekler, İskenderun Körfezi'nde eşsiz bir görüntü oluşturdu. Geceyi gündüze çeviren şimşekler, kartpostallık görüntü oluşturdu.

Kaynak: İHA
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14 May 2024 - 08:48 Hatay- Çevre

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