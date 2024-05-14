- Spor

Dev derbinin tarihi belli oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 37. hafta müsabakalarının programını açıkladı. Buna göre 37. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi saat kaçta, ne zaman oynanacak? İşte detaylar.

Dev derbinin tarihi belli oldu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 37. hafta müsabakalarının programını açıkladı. Buna göre 37. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 37. hafta maçlarının programı duyuruldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, 37. haftada Galatasaray'ın, şampiyonluk mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşma 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da yapılacak.

Daha önceki sezonlarda olduğu gibi ligde birbirini ilgilendiren maçlar ise aynı gün ve saatlerde oynatılacak.

Trendyol Süper Lig 37. hafta programı şöyle:

17 Mayıs Cuma
17.00 İstanbulspor - Sivasspor
20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor

18 Mayıs Cumartesi
19.00 Beşiktaş - Hatayspor
19.00 Ankaragücü - Pendikspor
19.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
19.00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor
19.00 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük
19.00 RAMS Başakşehir - Trabzonspor
19.00 Kayserispor - Konyaspor

19 Mayıs Pazar
19.00 Galatasaray - Fenerbahçe

Kaynak: İHA

# dev derbi, galatasaray fenerbahçe maçı, dev derbi ne zaman, fenerbahçe galatasaray maçı, Busabah malatya, pazar, Türkiye, Trendyol Süper Lig, galatasaray, fenerbahçe, Gaziantep, Adana

14 May 2024 - 08:39 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL