Battalgazi, Yeşilyurt, Arapgir, Darende dikkat!

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

“Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Dolamantepe, Bahçelievler, Kemerköprü, Kadıçayırı, Hasırcılar mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bahri, Erdemli, Alhanuşağı, Düzyol, Kamıştaş, Çolakoğlu, Karakaşçiftliğiköyü, Adagören, Ağılyazı, Karaköy, Karahan, Yarımcahan, Kadıçayırı, Kuluşağı, Şişman, Göller, Bahçelievler, Karatepe, Toygar, Kapıkaya mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Cemalgürsel, Merkez Beydağı, Şahnahan, Yamaç, Zaviye, Şeyh Bayram, Görgü, İkizce, Duruldu, Seyituşağı, Kuyulu, Kuşdoğan mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Yaylacık, Ormansırtı, Çaybaşı, Çimen, Koru mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Ilıca, Günerli, Uzunhasan, Sakarya, Barındır, Kölükler, Üçpınar, Başkaya, Kuzpınar mahallelerine,

Bugün 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Karahan Mahallesi’ne"” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.