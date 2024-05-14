Meteoroloji'den Malatya'ya uyarı Yoğun yağışlarla birlikte gök gürültüsü bekleniyor

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da havanın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesinin beklendiği ifade edildi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;
“Bölgemiz genelinde hava çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı”
ifadelerine yer verildi.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği, rüzgârların değişik yönlerden hafif, yağış anında kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİK UYARI
Vatandaşların ve sürücülerin kuvvetli yağışa dikkat etmesi ve yağış anında yıldırım çarpmasına, rüzgar değişimine karşı meteoroloji uyarıda bulundu.
MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU
Merkez sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece
Akçadağ sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece
Arapgir sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece
Arguvan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece
Battalgazi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece
Darende sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece
Doğanşehir sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece
Doğanyol sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece
Hekimhan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece
Kale sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece
Kuluncak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece
Pütürge sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece
Yazıhan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece
Yeşilyurt sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.