Meteoroloji'den Malatya'ya uyarı Yoğun yağışlarla birlikte gök gürültüsü bekleniyor

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da havanın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesinin beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;

“Bölgemiz genelinde hava çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı”

ifadelerine yer verildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği, rüzgârların değişik yönlerden hafif, yağış anında kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİK UYARI

Vatandaşların ve sürücülerin kuvvetli yağışa dikkat etmesi ve yağış anında yıldırım çarpmasına, rüzgar değişimine karşı meteoroloji uyarıda bulundu.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece

Akçadağ sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece

Arapgir sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece

Arguvan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece

Battalgazi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece

Darende sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece

Doğanşehir sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece

Doğanyol sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece

Hekimhan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece

Kale sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece

Kuluncak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece

Pütürge sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece

Yazıhan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece

Yeşilyurt sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece