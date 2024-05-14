Malatya'da haftalık hava durumu nasıl olacak? Malatya'da spor tutkunlarının ve açık hava etkinliklerine katılmayı planlayanların dikkatine! Meteoroloji tahminlerine göre, önümüzdeki hafta bölgede yağışlı bir dönem başlıyor. Bu durum, açık hava aktivitelerini etkileyebilir.

Malatya'da hava durumu tahminlerine göre, yağışlı bir hafta bekleniyor. İşte önümüzdeki 7 gün için hava durumu öngörüleri:

İŞTE ÖNÜMÜZDEKİ 7 GÜN İÇİN HAVA DURUMU ÖNGÖRÜLERİ:

Salı, 14 Mayıs: En düşük sıcaklık 8°C, en yüksek sıcaklık 19°C olacak. Sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.

Çarşamba, 15 Mayıs: En düşük sıcaklık 8°C, en yüksek sıcaklık 20°C olacak. Gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.

Perşembe, 16 Mayıs: En düşük sıcaklık 9°C, en yüksek sıcaklık 22°C olacak. Gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.

Cuma, 17 Mayıs: En düşük sıcaklık 8°C, en yüksek sıcaklık 23°C olacak. O gün gökyüzü bulutlu olacak ve yağmur dinecek.

Cumartesi, 18 Mayıs: En düşük sıcaklık 11°C, en yüksek sıcaklık 24°C olacak. Gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.

Pazar, 19 Mayıs: En düşük sıcaklık 11°C, en yüksek sıcaklık 24°C olacak. Havanın o gün ısınması bekleniyor.

Pazartesi, 20 Mayıs: En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık 24°C olacak. Bulutlu bir hava durumu bekleniyor.

Malatya'da bu hafta cuma gününe kadar genel olarak yağışlı bir hava bekleniyor.