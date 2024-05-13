Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Malatyalılar için en büyük sorun işte bunlar

Yaşanan 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Malatya ağır hasar alarak birçok yapı stokunu kaybetti. En fazla yıkım yaşayan şehirlerden olan Malatya’da depremlerin ardından vatandaşlar da felaketin getirmiş olduğu sorunlarla başa çıkmaya çalışırken aynı zamanda yetkililerden yaşanan problemlere çözüm bulmalarını talep ettiler. Malatyalılar, Malatya’nın en büyük sorunlarını mikrofonlarımıza anlattı…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/20168214/malatyalilar-icin-en-buyuk-sorun-iste-bunlar



Doğanşehir’de deprem hissedildi

Malatya’da deprem mi hissedildi? Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde az önce bir deprem oldu. AFAD verilerine göre Doğanşehir’de 3.4 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20167830/son-dakika-dogansehirde-deprem-hissedildi



Malatya’da korkunç kaza! Tır’la kamyonet kafa kafaya çarpıştı

Malatya’nın Arguvan ilçesine bağlı Gümüşlü Mahallesinde tır ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20167087/malatyada-korkunc-kaza-tirla-kamyonet-kafa-kafaya-carpisti



Tasarruf tedbirleri açıklandı Deprem bölgesi ve Malatya’da geçerli olacak mı?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ni kamuoyuyla paylaştı. Peki tasarruf tedbirleri Malatya ve deprem bölgesinde geçerli olacak mı? İşte yanıtı…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20164660/tasarruf-tedbirleri-aciklandi-deprem-bolgesi-ve-malatyada-gecerli-olacak-mi



Kayısıya dolu darbesi!

Malatya’da, yaklaşık bir haftayı aşkın etkili olan sağanak yağış kırsal bölgelerde yer yer dolu yağışına döndü. Yağışlarda çağla döneminde olan kayısı bahçeleri zarar gördü.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/20162985/kayisiya-dolu-darbesi



Malatya’da iş yerinde yok artık dedirten olay Tam 25 kişi yakalandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki bir iş yerinde kaçak göçmenlerin kaldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20168016/malatyada-is-yerinde-yok-artik-dedirten-olay-tam-25-kisi-yakalandi