Bu iddia çok konuşulur: “Seçim bitti esnafa muamele değişti”

Yüzyılın felaketi olan 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’nın kalkınması için memleketlerini terk etmeyen esnafların iddialarına göre şu sıralar en büyük sıkıntıları belediyenin seçimden sonra yaptırımda bulunması ve iş yerlerinin olduğu yerde trafik sorunlarının yaşanması. Konteynerde yaşam mücadelesi veren esnaflara bir de yetkililerin zorluk çıkardığını iddia eden esnaflar, “Seçim zamanında gelip bize ‘Burayı siz canlandırdınız, ne güzel yapmışsınız’ diyen herkesin şu an bizim üzerimize gelmesi çok yanlış” dediler.

Malatya 6 Şubat depreminde ağır hasar aldı. Depremi yaşayan vatandaşlar evlerini, ekmek kapısı olan iş yerlerini ve sevdiklerini kaybetti. Birçok insan çadır ve konteynerde hayat mücadelesi verdi. Depremden sonra esnaflara konteyner iş yerleri verilse de imkanların yetersiz kalması birçok sıkıntıyı beraberinde getirdi. Yaşadıkları sorunları yetkililerin çözmesi beklenirken bu sefer sorunların yetkililerden geldiğini iddia eden esnaflar BUSABAH Medya’ya önemli açıklamalarda bulundular.

“BİZE İŞ YERİ VERMEK İSTEDİKLERİ YERDE İNSAN GEÇMİYOR ”

İşlerin durgunluğunu anlatan ve son zamanlarda belediyenin yaptırım yaptığını söyleyen Esnaf Yavuz Özdiş,

“Firmamız daha önce Kışla Caddesi'ndeydi. Bize çarşı içinde konteyner vermediler. Şeker Fabrikası’nın orada iş yeri vermek istediler. Şeker Fabrikası’nın orada insan da geçmiyor. Bu işler orada gitmez dedik. Tahliye birliğinden buraya gelebildim. Şimdi de belediyeyle sorun başladı. Güneş vurduğu için sundurma yaptık. Bize şimdi sundurmaları kaldırın diyorlar. İş akışımız çarşı gibi olmuyor. Burası çok durgun. Güvenlik açısından hiçbir sıkıntımız yok. Elektriğimizi ücretlendirdiler. Bize önce ücretsiz dediler sonra elektrik parası alacağız dediler. Konteyner arakasından su hattı getirdiler. Oradan su ihtiyacımızı karşılıyoruz. Fakat işlerin durgunluğu ve bu son zamanda belediyenin bize yaptırım yapması gibi sorunlarımız var”

şeklinde konuştu.

“BİZ İNSANLARIN KALAN YOLUNU KAPATMIYORUZ”

Esnaf Haluk Ünal, kapının önüne koydukları malzemeyle insanların yürüme yoluna engel olmadığını vurgulayarak,

“Hepimizin iş yeri yıkıldığı için konteynerde ticaretimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Malatya’yı canlandıracak olan esnaflar. Depremden sonra Tecde de insanlar yürümezken bizim yaptığımız ışıklarla insanlar Tecde’de yürümeye başladı. Esnaf gelmiş, dolapları var. Bunları biz 20 metrekarenin içine sığdıramıyoruz. Kapınızın önüne masa, sandalye, dolap koyuyoruz. Amma velakin biz insanların kalan yolunu kapatmıyoruz. Bunları kaldırmamızı istiyorlar. Şimdi bunları kaldırarak esnafın üstüne gelmek çok yanlış bir şey. Burada herkes ekmek parası için uğraşıyor. Herkesin şu anda elinde kalan tek şansı. Yemek yapan onu oraya koymazsa ya da dolabını koymazsa zaten iş yerini kapatırsınız. Bu sıralar bununla ilgili esnafın üstüne çok fazla geliyorlar. İnsanlar yürüme yoluna çok rahat sığabilir. Esnafın üstüne gittiğinizde esnaf giderse yürüyecek insan bulamazsınız”

sözlerini aktardı.

“SEÇİM BİTTİ ESNAFA MUAMELE DEĞİŞTİ”

Ünal,

“Buraya çok güzel diye gelmedik. Mecburiyetten geçici olarak buradayız. Seçim zamanında herkes gelip bize burayı siz canlandırdınız. Ne güzel yapmışsınız. Çok güzel yapmışsınız. Elinize sağlık. Seçim öncesi bunları söyleyen herkesin şu an bizim üzerimize gelmesi çok yanlış”

ifadelerini kullandı.

“BİR DÜZEN YOK”

İş yerlerinin bulunduğu yerde trafik sorunu olduğunu belirten Esnaf Hasan Kapıkıran şu şekilde anlattı:

“Buranın sorunları alt yapı olmaması. Burada kent konteynerleri kurmuşlar ve 500 esnaf var. Ama buranın lavabosu yok. Esnafların eşyaları biri yolu kapatmış biri geride kalmış bu yüzden bir düzen yok. Güvenlik hiç yok. Akşam olunca bekçi ya da kamera sistemi yok. Trafik sorunu olarak çok kaza oluyor. Burada esnafın iş yapması için trafiğin yavaşlamaya yönelik hız sınırı koymaları lazım”

“EŞYALARIMIZ GÜNEŞTEN, YAĞMURDAN ÇÖP OLDU”

Esnaf Serdar Yıldırdım,

“Bu iş yerine geldiğimizden beri hiçbir sorun sorulmadı. Perişan olduk. Rezil olduk. Eşyalarımız güneşten, yağmurdan çöp oldu. Tente yaptık rüzgârda kırıldı. Tekrar tente yaptırdık kırıldı. Daha sonra malımızı korumak için sundurma yaptık. Gelen fırtına konteynerin camlarını patlattı. Sundurmayı uzun yapmak zorunda kaldık. Şimdi gelen zabıta ekipleri keyfi bir şeymiş gibi dışarıya bir şey koyamazsın. Sundurmayı kaldıracaksın diye taleplerde bulunuyorlar. Makbuz ve ceza keseceğiz. 4 gün içinde kaldırmazsanız diye evrak verdiler. Nabzımız çok yüksek ve bunu kabullenemiyoruz”

diye konuştu.

“BEN DAHA BURADA DURMAM”

Depremden sonra Malatya’yı kalkındırmak isterken gördüğü muameleye tahammül edemediğini söyleyen Esnaf Yıldırım,

“Biz Malatya’dan gitmedik. Çünkü kalmak ve kalkındırmak istedik. Sanki bir zorlama var. Burada yaşama hakkın yok gibi. 20 santimetrelik yere geç burada bir şekil yap. Ölüyor musun, eve ekmek mi götüremiyorsun, kiranı mı veremiyorsun tarzında tavırlar var. Özellikle seçimden sonra oldu. Biz bunu kabullenmedik. Gerekli mercilere söyledik. Böyle bir zorlama dayatılırsa ben daha burada durmam. Çünkü tahammül edemiyorum. Malımın arkasında durmadı, yardım etmedi ve bir de cebimizden harcadığımızı kaldır çöpe at, bana ne dermiş gibi tavır içindeler”

diye konuştu.

“MALATYA’NIN SONU ÇOK KÖTÜ”

Esnaf Serdar Yıldırım, yaşadığı sıkıntılar karşısında bir de yaşanılan kazalar sonrası çözüm bulunmadığını vurgulayarak,

“Bu iş yerine ilk 3 kişi geldi ve bunlardan biri de benim. Lavabo yoktur ve bunu defalarca söyledik. Daha sonra bin esnafa 200 metre uzağımızda lavabo yaptılar. Lavabo ihtiyacımız komple sıkıntılı ve su hiç yok. Eski usulle kovalara su doldurup getiriyoruz. Esnaflar buraya gelince trafik ve insan akışı fazla oldu. Her hafta yaklaşık 10 trafik kazası yaşıyoruz. Ne güvenlik var ne ışık var ne bariyer var. Yan ve arka taraf okul. Burası tarım ve esnaf buraya gelmiş. Kaza oluyor ölüyü kaldırıyorlar ve arabayı kaldırıyorlar bitti. Kesinlikle bir çözüm bulmaları lazım. Bulunmuyorsa çözüm Malatya’nın sonu çok kötü”

ifadelerine yer verdi.

“NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ”

Son olarak trafikte yaşanan bir sorunda park halindeki aracını perte çıkardıklarını söyleyen Esnaf Münir Altunkaya,

“Buradaki sorun hız limitine uymamaları. Aynı zamanda sürekli kaza oluyor. Geçen hafta duran arabamız pert oldu. Yolun ortasına refüj yapsalar arabalar yol ortasında dönmezler. Bu aralar belediye sıkıştırıyor. Tenteleri ve perdeleri çekin diyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Belediye konteynerlerin genelinde su ihtiyacını sağladı. Bizim iş yerimizi uzak yere verdiler”

sözleriyle cümlelerini noktaladı.