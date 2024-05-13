Yazıcı, Anneler Günü programına katıldı

Vali Ersin Yazıcı’nın eşi Hanife Yazıcı ile Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, AK Parti Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve beraberindeki heyet Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anneler Günü programına katıldı.
Programda konuşan Hanife Yazıcı,
“Bugün burada siz değerli annelerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Başta ülkemizin birliği, beraberliği ve huzuru için canlarını seve seve feda eden şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum. Unutmayın ki anneler, sağlam bireylerin, güçlü toplumların mimarları, şefkat, merhamet ve fedakârlığın timsalidir. Şefkat, fedakârlık, merhamet, karşılıksız ve içten sevginin en güzel numunesi olan annelerimiz, hayatımızın her anında hatırlamamız ve başımıza taç etmemiz gereken en kıymetli varlıklarımızdır. Onların değerini kaybetmeden zamanında bilmek, başımıza taç etmek ve gönüllerini hoş tutmak bizler için bir görevdir. Gözlerimizi dünyaya açtığımız andan itibaren bizlere doğruluk ve güzelliklerden yana yol gösteren annelerimizi sadece bu özel günde değil, hayatımızın her anında hatırlamalı, onlara hak ettikleri değeri göstermeliyiz. Varlığımızı borçlu olduğumuz, bizleri hayata hazırlayan, ilk öğretmenimiz, koruyucumuz ve yetiştiricimiz olan tüm annelerimizin gününü en kalbi duygularımla kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum”
diye konuştu.
Akabinde Anneler Günü temalı şiir ve şarkı dinletileri gerçekleştirildi. Hanife Yazıcı’nın annelere çiçeklerini takdim etmesiyle birlikte program sona erdi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.