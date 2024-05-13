13 May 2024 - 22:51 - Yaşam

Yazıcı, Anneler Günü programına katıldı

Vali Ersin Yazıcı’nın eşi Hanife Yazıcı ile Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, AK Parti Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve beraberindeki heyet Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anneler Günü programına katıldı.