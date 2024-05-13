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Elazığ'da yıldırım isabet eden ağaç ortadan ikiye ayrıldı

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Elazığ’da gök gürültülü sağanak yağış sırasında yıldırım isabet eden ağaç ikiye ayrıldı.

Elazığ'da yıldırım isabet eden ağaç ortadan ikiye ayrıldı mask
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Elazığ’da gök gürültülü sağanak yağış sırasında yıldırım isabet eden ağaç ikiye ayrıldı.

Elazığ'da yıldırım isabet eden ağaç ortadan ikiye ayrıldı

Baskil ilçesi Sultanuşağı köyünde sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağışta bir ağaca yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği ağaç ortadan ikiye ayrılırken, ağacın kabukları etrafa saçıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Elazığ, Sağanak yağış, Yıldırım, ağaç, Baskil, Sultanuşağı köyü, Yağış

13 May 2024 - 22:31 - Asayiş

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