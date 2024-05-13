13 May 2024 - 22:27 - Gündem

Şırnak’ın Uludere ilçesi yıldırım düştü, 5 keçi telef oldu

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde otlayan hayvanlara yıldırım isabet etmesi sonucu 5 keçi telef oldu, 12 oğlak ise yaralandı.