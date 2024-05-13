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Şırnak’ın Uludere ilçesi yıldırım düştü, 5 keçi telef oldu

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Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde otlayan hayvanlara yıldırım isabet etmesi sonucu 5 keçi telef oldu, 12 oğlak ise yaralandı.

Şırnak’ın Uludere ilçesi yıldırım düştü, 5 keçi telef oldu mask
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Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde otlayan hayvanlara yıldırım isabet etmesi sonucu 5 keçi telef oldu, 12 oğlak ise yaralandı.

Şırnak’ın Uludere ilçesi yıldırım düştü, 5 keçi telef oldu

Edinilen bilgilere göre, Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde sağanak yağış sırasında merada otlayan keçi sürüsünün üzerine yıldırım düştü. Olayda 5 keçi telef olurken, 12 oğlak yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Şırnak, Uludere, Hilal beldesi, Yıldırım, Keçi, oğlak, Yağış

13 May 2024 - 22:27 - Gündem

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