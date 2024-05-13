Yıldırım çarpması sonucu bir korucu şehit oldu

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Van'ın Çatak ilçesinde yıldırım çarpması sonucu 1 korucu şehit oldu.

Çatak ilçesinde, Belbukan bölgesinde görevli korucu Çetin Şeylan'ın yıldırım çarpması sonucu şehit olduğu bildirildi. Olay, yerel saatle 17.30 sularında meydana geldi. Şeylan'ın, Çatak ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbukan Kalekol Üs Bölgesi'nde görevli olduğu belirtildi.

Şehit korucunun cenazesi, otopsi işlemleri için Çatak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Haberin duyulmasıyla birlikte Şeylan'ın yakınlarının hastaneye akın ettiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı