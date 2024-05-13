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Yıldırım çarpması sonucu bir korucu şehit oldu

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Van'ın Çatak ilçesinde yıldırım çarpması sonucu 1 korucu şehit oldu.

Yıldırım çarpması sonucu bir korucu şehit oldu mask
Yıldırım çarpması sonucu bir korucu şehit oldu
Yıldırım çarpması sonucu bir korucu şehit oldu
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Van'ın Çatak ilçesinde yıldırım çarpması sonucu 1 korucu şehit oldu.

Yıldırım çarpması sonucu bir korucu şehit oldu

Çatak ilçesinde, Belbukan bölgesinde görevli korucu Çetin Şeylan'ın yıldırım çarpması sonucu şehit olduğu bildirildi. Olay, yerel saatle 17.30 sularında meydana geldi. Şeylan'ın, Çatak ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçeleri arasındaki Kato Jirka bölgesinde bulunan Belbukan Kalekol Üs Bölgesi'nde görevli olduğu belirtildi.

Yıldırım çarpması sonucu bir korucu şehit oldu

Şehit korucunun cenazesi, otopsi işlemleri için Çatak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Haberin duyulmasıyla birlikte Şeylan'ın yakınlarının hastaneye akın ettiği kaydedildi.

Yıldırım çarpması sonucu bir korucu şehit oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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13 May 2024 - 22:22 - Gündem

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