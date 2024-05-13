- Gündem

Fotoğraf çekmek isterken düştüğü çayda boğuldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Batman’da su kenarında fotoğraf çekmek istediği sırada dengesini kaybederek çaya düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Fotoğraf çekmek isterken düştüğü çayda boğuldu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Batman’da su kenarında fotoğraf çekmek istediği sırada dengesini kaybederek çaya düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Fotoğraf çekmek isterken düştüğü çayda boğuldu

Edinilen bilgilere göre, Kozluk ilçesinde okul arkadaşlarıyla birlikte ilçedeki Pisyar Çayı'na giden Pelin Baz (15), kıyıdaki kayanın üstüne çıkıp fotoğraf çektirmek istediği sırada dengesini kaybederek suya düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen kurtarma ekiplerince sudan çıkartılan Baz, Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen Pelin Baz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# batman, Fotoğraf, çay, lise öğrencisi, Kozluk, Pisyar Çayı, vefat, Pelin Baz, Eğitim

13 May 2024 - 22:20 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL