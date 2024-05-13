Batman'da bin 120 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi

Batman'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Hasankeyf-Batman karayolunda bir otomobil durduruldu.
Yapılan arama sonucunda otomobilin gizli bölmelerinde bin 120 adet gümrük kaçağı elektronik sigara bulundu.
Edinilen bilgilere göre, araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.