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Batman'da bin 120 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi

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Batman'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Hasankeyf-Batman karayolunda bir otomobil durduruldu.

Batman'da bin 120 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi mask
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Batman'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Hasankeyf-Batman karayolunda bir otomobil durduruldu.

Batman'da bin 120 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi

Yapılan arama sonucunda otomobilin gizli bölmelerinde bin 120 adet gümrük kaçağı elektronik sigara bulundu.

Edinilen bilgilere göre, araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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13 May 2024 - 22:15 - Gündem

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