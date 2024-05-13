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Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı mask
Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma öğle saatlerinde yapıldı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla da tamamlandı.

Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Luan Peres, bugün yapılan idmanda topla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Dün akşam Kayserispor ile oynanan maça 11’de başlayan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla geçirdi.

Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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13 May 2024 - 22:10 - Spor

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