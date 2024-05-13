Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma öğle saatlerinde yapıldı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla da tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Luan Peres, bugün yapılan idmanda topla çalışmalara başladı.

Dün akşam Kayserispor ile oynanan maça 11’de başlayan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla geçirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı