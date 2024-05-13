Hatay'da apartman boşluğunda bir kişi ölü bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Numune Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanda bir kişinin ölü olarak bulunduğu bildirildi.

Olayın detayları şöyle:

48 yaşındaki Metin I.'dan haber alamayan ev arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri, yapılan kontroller sonucunda Metin I.'yi evde bulamadı. Ancak, detaylı bir arama sonucunda şahsın cansız bedeni apartmanın boşluğunda bulundu.

Olay yerine gelen inceleme ekipleri tarafından yapılan işlemlerin ardından Metin I.'nin cesedi, otopsi için Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, intihar ihtimali üzerinde durarak kesin ölüm nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Bu üzücü olayın ardından, polis ekiplerinin titizlikle yürüttüğü incelemelerle, Metin I.'nin ölüm nedeni ve olayın detayları aydınlatılmaya çalışılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı