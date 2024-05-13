Kadınların bulduğu icatlar ve çalışmalar

Bugün Anneler Günü ve vefakâr annelerimizin, güçlü kadınların icat ettiği her şey hayatımızı kolaylaştırmaya devam ederken bu özel günde onları bir kez daha anmak önem arz ediyor. Onların yaptığı icatlar bugünün annelerine hayatı daha da kolaylaştırıyor ve onlar büyük bir teşekkürü yeniden hak ediyor…

İşte kadınların icat ettiği ve hayatın her alanında geliştirilerek kullanılan bazı icatlar ile çalışmalar:

Marie Skłodowska Curie - Radyoaktivite alanında öncü araştırmalar yaptı

Maria Telkes - Güneş enerjisi sistemleri

Grace Hopper - Büyük ölçekli bilgisayar

Ada Byron Lovelace - Bilgisayar programı

Hedy Lamarr - Wİ-Fİ – Bluetooth

Josephine Cochrane - Bulaşık makinesi

Melitta Bentz - Filtre kahve

Marion Donovan - Bebek bezleri

Mary Anderson – Araba cam sileceği

Marga Faultsch – Gözlük camı

Marjorie Joyner – Perma makinesi

Sara Mather - Denizaltı lambası ve teleskopu

Letitia Geer – Medikal şırınga

Lilian Moller – Mikser

Elena Carli ve Sigridur Heimdottir – Taşınabilir bisiklet

Margaret Knight – Kağıt torba



BİLİME YÖN VEREN TÜRK KADINLARI

Özlem Türeci – Covid aşısı

Canan Dağdeviren - 10 saniyede cilt kanserini teşhis eden sensör

Berna Sözen - Sperm ve yumurta olmadan yapay embriyolar oluşturma

Duygu Özmadenci - Yumurtalık kanserine karşı yeni bir yöntem geliştirdi