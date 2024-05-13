Kadınların bulduğu icatlar ve çalışmalar

Bugün Anneler Günü ve vefakâr annelerimizin, güçlü kadınların icat ettiği her şey hayatımızı kolaylaştırmaya devam ederken bu özel günde onları bir kez daha anmak önem arz ediyor. Onların yaptığı icatlar bugünün annelerine hayatı daha da kolaylaştırıyor ve onlar büyük bir teşekkürü yeniden hak ediyor…
İşte kadınların icat ettiği ve hayatın her alanında geliştirilerek kullanılan bazı icatlar ile çalışmalar:
Marie Skłodowska Curie - Radyoaktivite alanında öncü araştırmalar yaptı
Maria Telkes - Güneş enerjisi sistemleri
Grace Hopper - Büyük ölçekli bilgisayar
Ada Byron Lovelace - Bilgisayar programı
Hedy Lamarr - Wİ-Fİ – Bluetooth
Josephine Cochrane - Bulaşık makinesi
Melitta Bentz - Filtre kahve
Marion Donovan - Bebek bezleri
Mary Anderson – Araba cam sileceği
Marga Faultsch – Gözlük camı
Marjorie Joyner – Perma makinesi
Sara Mather - Denizaltı lambası ve teleskopu
Letitia Geer – Medikal şırınga
Lilian Moller – Mikser
Elena Carli ve Sigridur Heimdottir – Taşınabilir bisiklet
Margaret Knight – Kağıt torba
BİLİME YÖN VEREN TÜRK KADINLARI
Özlem Türeci – Covid aşısı
Canan Dağdeviren - 10 saniyede cilt kanserini teşhis eden sensör
Berna Sözen - Sperm ve yumurta olmadan yapay embriyolar oluşturma
Duygu Özmadenci - Yumurtalık kanserine karşı yeni bir yöntem geliştirdi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.