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Kadınların bulduğu icatlar ve çalışmalar

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Bugün Anneler Günü ve vefakâr annelerimizin, güçlü kadınların icat ettiği her şey hayatımızı kolaylaştırmaya devam ederken bu özel günde onları bir kez daha anmak önem arz ediyor. Onların yaptığı icatlar bugünün annelerine hayatı daha da kolaylaştırıyor ve onlar büyük bir teşekkürü yeniden hak ediyor…

Kadınların bulduğu icatlar ve çalışmalar mask
Kadınların bulduğu icatlar ve çalışmalar
Kadınların bulduğu icatlar ve çalışmalar
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Bugün Anneler Günü ve vefakâr annelerimizin, güçlü kadınların icat ettiği her şey hayatımızı kolaylaştırmaya devam ederken bu özel günde onları bir kez daha anmak önem arz ediyor. Onların yaptığı icatlar bugünün annelerine hayatı daha da kolaylaştırıyor ve onlar büyük bir teşekkürü yeniden hak ediyor…

Kadınların bulduğu icatlar ve çalışmalar

İşte kadınların icat ettiği ve hayatın her alanında geliştirilerek kullanılan bazı icatlar ile çalışmalar:

Marie Skłodowska Curie - Radyoaktivite alanında öncü araştırmalar yaptı

Maria Telkes - Güneş enerjisi sistemleri

Grace Hopper - Büyük ölçekli bilgisayar

Ada Byron Lovelace - Bilgisayar programı

Kadınların bulduğu icatlar ve çalışmalar

Hedy Lamarr - Wİ-Fİ – Bluetooth

Josephine Cochrane - Bulaşık makinesi

Melitta Bentz - Filtre kahve

Marion Donovan - Bebek bezleri

Mary Anderson – Araba cam sileceği

Kadınların bulduğu icatlar ve çalışmalar

Marga Faultsch – Gözlük camı

Marjorie Joyner – Perma makinesi

Sara Mather - Denizaltı lambası ve teleskopu

Letitia Geer – Medikal şırınga

Kadınların bulduğu icatlar ve çalışmalar

Lilian Moller – Mikser

Elena Carli ve Sigridur Heimdottir – Taşınabilir bisiklet

Margaret Knight – Kağıt torba

Kadınların bulduğu icatlar ve çalışmalar


BİLİME YÖN VEREN TÜRK KADINLARI

Özlem Türeci – Covid aşısı
Canan Dağdeviren - 10 saniyede cilt kanserini teşhis eden sensör
Berna Sözen - Sperm ve yumurta olmadan yapay embriyolar oluşturma
Duygu Özmadenci - Yumurtalık kanserine karşı yeni bir yöntem geliştirdi

Kadınların bulduğu icatlar ve çalışmalar

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13 May 2024 - 21:45 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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