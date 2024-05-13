13 May 2024 - 21:08 - Gündem

Biri saklandığı evde, diğeri de Erzurum’da yakalandı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri, kasten öldürme suçundan dolayı 2 yıldır firari olan şahsı ve cinsel istismar suçundan aranan şahısları yakaladı.