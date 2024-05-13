Diyarbakır'da zincirleme kaza: 8 araç karıştı, 2 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, Silvan Bulvarı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 araç birbirine girdi ve 2 kişi yaralandı.

Kazada, 34 BYY 562, 59 TF 492, 67 ACT 496, 21 AFG 342, 21 TB 157, 21 KD 552, 06 FN 9143 ve 07 GAL 88 plakalı otomobiller ile hafif ticari araç ve minibüs karıştı. Bu zincirleme kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

Kazanın ardından oluşan araç kuyruğu nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Polis ekipleri, ulaşımı kontrol altında tutarken kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı