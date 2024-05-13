Malatya’da iş yerinde yok artık dedirten olay Tam 25 kişi yakalandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’ndeki bir iş yerinde kaçak göçmenlerin kaldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Malatya’da polis tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda 25 düzensiz göçmen ile 4 organizatör yakalandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Mahfuz Sokak'taki bir iş yerinde kaçak göçmenlerin kaldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda iş yerinde 25 düzensiz göçmen bulunurken, organizatör oldukları değerlendirilen 4 zanlı gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler ile organizatörler, yapılan üst aramalarının ardından polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı