Elazığ'da kadına şiddetle mücadele tanıtımı yapıldı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Palu ilçesine bağlı Beyhan beldesinde kadına yönelik şiddetle mücadele ve KADES uygulamasının tanıtımı yapıldı.

Jandarma ekipleri, Beyhan beldesinde ikamet eden erkek ve kadın vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmalarını sürdürdü. Ayrıca, Kadın Acil Destek Hattı (KADES) uygulamasının tanıtımı da yapılarak vatandaşların bu önemli platformdan nasıl faydalanabilecekleri hakkında bilgi verildi.

Bu etkinliklerin amacı, toplumda kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık yaratmak ve şiddetin önlenmesine yönelik bilinçlendirme çalışmalarına destek olmaktır. Jandarma ekipleri, benzer faaliyetlerle halkın güvenliği ve refahı için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı