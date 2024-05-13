Sivas'ta iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 ölü, 1 ağır yaralı

Sivas'ta bir iş yerinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı.

Olay, Kardeşler Mahallesi 38. Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebep ile iki taraf arasında çıkan kavgada, C.K. (55) isimli şahıs, iddiaya göre tabancayla M.Ö. (50) ve Sadullah Kaya'nın (33) üzerine ateş açtı. Kavga sonucunda Sadullah Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, M.Ö. ağır yaralandı.

Olayın ardından C.K., suç aletiyle birlikte polise teslim oldu. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

Yaşanan bu üzücü olayın ardından, soruşturmanın etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli adımlar atılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı