Sivas'ta iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 ölü, 1 ağır yaralı

Sivas'ta bir iş yerinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı.
Olay, Kardeşler Mahallesi 38. Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebep ile iki taraf arasında çıkan kavgada, C.K. (55) isimli şahıs, iddiaya göre tabancayla M.Ö. (50) ve Sadullah Kaya'nın (33) üzerine ateş açtı. Kavga sonucunda Sadullah Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, M.Ö. ağır yaralandı.
Olayın ardından C.K., suç aletiyle birlikte polise teslim oldu. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.
Yaşanan bu üzücü olayın ardından, soruşturmanın etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli adımlar atılıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.