13 May 2024 - 20:21- Gündem G:

Son dakika! Doğanşehir’de deprem hissedildi

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Malatya’da deprem mi hissedildi? Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde az önce bir deprem oldu. AFAD verilerine göre Doğanşehir’de 3.4 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

Son dakika! Doğanşehir’de deprem hissedildi mask
Son dakika! Doğanşehir’de deprem hissedildi
Son dakika! Doğanşehir’de deprem hissedildi
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Malatya’da deprem mi hissedildi? Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde az önce bir deprem oldu. AFAD verilerine göre Doğanşehir’de 3.4 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

Son dakika! Doğanşehir’de deprem hissedildi

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bir deprem hissedildi. 3.4 büyüklüğündeki deprem saat 20.07’de yaşandı. Depremin derinliği 6.8’di.

Son dakika! Doğanşehir’de deprem hissedildi

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise depremin merkezi Doğanşehir Çavuşlu’ydu ve 3.2 büyüklüğünde, 5 kilometre derinlikteydi.

Son dakika! Doğanşehir’de deprem hissedildi

Öte yandan AFAD’ın verilerine göre Doğanşehir’de gün boyu 4 adet daha küçük sarsıntı oldu.

Son dakika! Doğanşehir’de deprem hissedildi
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13 May 2024 - 20:21 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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