Son dakika! Doğanşehir’de deprem hissedildi

Malatya’da deprem mi hissedildi? Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde az önce bir deprem oldu. AFAD verilerine göre Doğanşehir’de 3.4 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.
Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bir deprem hissedildi. 3.4 büyüklüğündeki deprem saat 20.07’de yaşandı. Depremin derinliği 6.8’di.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise depremin merkezi Doğanşehir Çavuşlu’ydu ve 3.2 büyüklüğünde, 5 kilometre derinlikteydi.
Öte yandan AFAD’ın verilerine göre Doğanşehir’de gün boyu 4 adet daha küçük sarsıntı oldu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.