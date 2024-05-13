Son dakika! Doğanşehir’de deprem hissedildi

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Malatya’da deprem mi hissedildi? Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde az önce bir deprem oldu. AFAD verilerine göre Doğanşehir’de 3.4 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bir deprem hissedildi. 3.4 büyüklüğündeki deprem saat 20.07’de yaşandı. Depremin derinliği 6.8’di.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise depremin merkezi Doğanşehir Çavuşlu’ydu ve 3.2 büyüklüğünde, 5 kilometre derinlikteydi.

Öte yandan AFAD’ın verilerine göre Doğanşehir’de gün boyu 4 adet daha küçük sarsıntı oldu.