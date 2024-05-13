Van-Gürpınar yolunda minibüs kaza yaptı: 3 yaralı var

Van-Gürpınar yolunda meydana gelen trafik kazasında bir yolcu minibüsü yağmurdan dolayı kaygan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Başkale'den Van istikametine seyir halinde olan Bircan Kaya yönetimindeki 65 V 4626 plakalı minibüsün, Kurubaş mevkinde yağmurdan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Minibüs, kontrolden çıkarak yan yattı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.