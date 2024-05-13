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Van-Gürpınar yolunda minibüs kaza yaptı: 3 yaralı var

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Van-Gürpınar yolunda meydana gelen trafik kazasında bir yolcu minibüsü yağmurdan dolayı kaygan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Van-Gürpınar yolunda minibüs kaza yaptı: 3 yaralı var mask
Van-Gürpınar yolunda minibüs kaza yaptı: 3 yaralı var
Van-Gürpınar yolunda minibüs kaza yaptı: 3 yaralı var
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Van-Gürpınar yolunda meydana gelen trafik kazasında bir yolcu minibüsü yağmurdan dolayı kaygan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Van-Gürpınar yolunda minibüs kaza yaptı: 3 yaralı var

Kaza, Başkale'den Van istikametine seyir halinde olan Bircan Kaya yönetimindeki 65 V 4626 plakalı minibüsün, Kurubaş mevkinde yağmurdan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Minibüs, kontrolden çıkarak yan yattı.

Van-Gürpınar yolunda minibüs kaza yaptı: 3 yaralı var

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Van-Gürpınar yolunda minibüs kaza yaptı: 3 yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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13 May 2024 - 20:10 - Gündem

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