Van-Gürpınar yolunda minibüs kaza yaptı: 3 yaralı var

Van-Gürpınar yolunda meydana gelen trafik kazasında bir yolcu minibüsü yağmurdan dolayı kaygan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Başkale'den Van istikametine seyir halinde olan Bircan Kaya yönetimindeki 65 V 4626 plakalı minibüsün, Kurubaş mevkinde yağmurdan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Minibüs, kontrolden çıkarak yan yattı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı