Sahte engelli raporlarıyla kamu zararına neden olan 10 şüpheli tutuklandı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sivas İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü "Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçları soruşturması kapsamında, sahte engelli raporları düzenleyerek kamu zararına yol açtıkları iddia edilen 12 şüpheli operasyonla gözaltına alındı.

Yapılan soruşturma sonucunda, şüphelilerin sahte engelli raporlarıyla emekli oldukları, engelli istihdamı kapsamında işe başladıkları, askerlik hizmetlerinden muaf oldukları, vergi indirimlerinden yararlandıkları, yaşlılık aylığı aldıkları ve çeşitli sosyal yardımlardan yararlandıkları belirlendi. Bu eylemlerle kamu zararının önemli ölçüde arttığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak, sahte engelli raporları kullanarak kamu zararına neden oldukları belirlenen toplam 170 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor. Bu şüphelilerin Sivas, Ankara, Amasya, Bursa, İstanbul, Samsun, Tokat, Balıkesir, Çorum, Kocaeli, Ordu, ve Yalova illerinde ikamet ettikleri belirtilerek, soruşturmanın geniş kapsamlı olduğu vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı