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Sivas'ta düzenlenen ÜNİLİG Satranç Türkiye Şampiyonası başladı

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Sivas'ta düzenlenen ÜNİLİG Satranç Türkiye Şampiyonası, Cumhuriyet Üniversitesi Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleşen açılış seremonisiyle başladı.

Sivas'ta düzenlenen ÜNİLİG Satranç Türkiye Şampiyonası başladı mask
Sivas'ta düzenlenen ÜNİLİG Satranç Türkiye Şampiyonası başladı
Sivas'ta düzenlenen ÜNİLİG Satranç Türkiye Şampiyonası başladı
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Sivas'ta düzenlenen ÜNİLİG Satranç Türkiye Şampiyonası, Cumhuriyet Üniversitesi Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleşen açılış seremonisiyle başladı.

Sivas'ta düzenlenen ÜNİLİG Satranç Türkiye Şampiyonası başladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonuyla düzenlenen şampiyonaya 40 üniversiteden 200 sporcu katılıyor. Katılımcılar, şampiyonada kıyasıya bir rekabetin içine girerek derece elde etmek için mücadele edecekler.

Sivas'ta düzenlenen ÜNİLİG Satranç Türkiye Şampiyonası başladı

Açılış seremonisine Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi Birsen Uslu Özkaraca, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dekanı İlhan Otağ, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız katılım sağladı. Ayrıca, müsabakanın ilk açılış hamlesi Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Baker ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız tarafından gerçekleştirildi.

Sivas'ta düzenlenen ÜNİLİG Satranç Türkiye Şampiyonası başladı

17 Mayıs Cuma günü sona erecek olan heyecan dolu şampiyona, satranç tutkunlarını ve sporseverleri bir araya getirerek üniversiteler arası mücadeleyi teşvik ediyor.

Sivas'ta düzenlenen ÜNİLİG Satranç Türkiye Şampiyonası başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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13 May 2024 - 19:58 - Spor

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