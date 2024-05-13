Sivas'ta düzenlenen ÜNİLİG Satranç Türkiye Şampiyonası başladı

Sivas'ta düzenlenen ÜNİLİG Satranç Türkiye Şampiyonası, Cumhuriyet Üniversitesi Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleşen açılış seremonisiyle başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonuyla düzenlenen şampiyonaya 40 üniversiteden 200 sporcu katılıyor. Katılımcılar, şampiyonada kıyasıya bir rekabetin içine girerek derece elde etmek için mücadele edecekler.

Açılış seremonisine Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi Birsen Uslu Özkaraca, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dekanı İlhan Otağ, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız katılım sağladı. Ayrıca, müsabakanın ilk açılış hamlesi Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Baker ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız tarafından gerçekleştirildi.

17 Mayıs Cuma günü sona erecek olan heyecan dolu şampiyona, satranç tutkunlarını ve sporseverleri bir araya getirerek üniversiteler arası mücadeleyi teşvik ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı