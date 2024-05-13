Gaziantep'te tüfekle eşini öldüren şahıs tutuklandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde dün akşam saatlerinde Belkız Mahallesi'nde yaşanan olayda, Halil Özdemir (46) adlı şahıs, aile içi bir tartışma sonrası elindeki tüfekle eşi Zeynep Özdemir (44) ile oğlu İ.E. Özdemir (15) ve damadı Hanifi Bozkurt'a (23) ateş etti. Zeynep Özdemir hayatını kaybederken, İ.E. Özdemir ile Hanifi Bozkurt ağır yaralandılar.

Olayın ardından polise teslim olan katil zanlısı Halil Özdemir, karakolda yapılan sorgusunun ardından adli makamlarca tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarının "Neden yaptınız?" sorusuna "Psikolojim bozuk, pişmanım" şeklinde cevap veren zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı